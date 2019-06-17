Зеленський з дружиною почали візит до Франції: усі подробиці

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 17 червня прибули в Париж (Франція) з одноденним офіційним візитом.

Фотографії з аеропорту опублікувала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон (щоб подивитися, як зустріли президента, проскролльте до кінця сторінки).

У другій половині 17 червня в Єлисейському палаці запланована зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського, а також спільна прес-конференція президентів.

Зеленський з дружиною прилетіли до Франції Twitter Ізабель Дюмон

Зеленський з дружиною прилетіли до Франції Twitter Ізабель Дюмон

Зеленський з дружиною прилетіли до Франції Twitter Ізабель Дюмон

Згідно з програмою візиту, після прибуття глава держави відвідав найбільший в світі кампус стартапів Station F. Там він поспілкувався з українськими стартаперами.

Він заявив, що планує посилити боротьбу з корупцією шляхом впровадження інноваційних та цифрових технологій, передає Укрінформ.

Також Зеленський заявив, що впевнений у законності указу про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту. За його словами, він не має наміру впливати на Конституційний суд при розгляді його указу.

Зеленський відвідав кампус стартапів Station F

Зеленський відвідав кампус стартапів Station F

Зеленський відвідав кампус стартапів Station F

"Для мене інновації дуже близькі. Я вирішив йти в політику, щоб боротися з головною проблемою - корупцією. Але я розумію, що боротьба з корупцією - це, по-перше, інновації, діджитал. Наша ідея - зробити країну в смартфоні", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відчуває себе дуже вільно і комфортно в середовищі фахівців ІТ-галузі.

"Зараз ми збираємо дуже потужну команду молодих людей зі світлим поглядом. Працюємо над цією програмою", - зазначив президент.

Очікується, що Зеленський також відвідає Сенат Франції, а ввечері понеділка вилетить до Німеччини.

18 червня він відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський вже зустрічався з главою Франції Еммануелем Макроном, будучи кандидатом в президенти.

Після переговорів Зеленський на камеру розповів, про що говорив з президентом Франції.

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