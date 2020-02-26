Зеленський ввів нову пам'ятну дату в Україні через крадіжку Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно з яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації.

Про це він розповів на відкритті Форуму Age Of Crimea Forum 2020 ("Час Криму") в Києві, присвяченому шостій річниці російської анексії півострова, передає кореспондент OBOZREVATEL. Зеленський нагадав, що саме цього дня шість років тому в Криму було організовано мітинг за цілісність України.

"Цього дня рівно шість років тому в Сімферополі відбулося найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Відзначаючи мужність і героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь. Він буде відзначатися щорічно 26 лютого", – сказав він.

Володимир Зеленський на форумі Age Of Crimea Forum 2020

За словами глави держави, повернення Криму до України – це не просто його мрія як президента, не просто спільна мрія українців, а "запорука безпеки на планеті, відновлення віри в міжнародне право та справедливість".

Зеленський також додав, що знає, що день, коли Крим повернеться додому, обов’язково настане.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що, незважаючи на війну на Донбасі, питання про деокупацію Криму не відійшло на задній план, адже це – частина держави.

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