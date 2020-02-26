Головна Новини
26 лютого • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський ввів нову пам'ятну дату в Україні через крадіжку Криму

8.2т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно з яким 26 лютого стане Днем спротиву Криму російській окупації.

Про це він розповів на відкритті Форуму Age Of Crimea Forum 2020 ("Час Криму") в Києві, присвяченому шостій річниці російської анексії півострова, передає кореспондент OBOZREVATEL. Зеленський нагадав, що саме цього дня шість років тому в Криму було організовано мітинг за цілісність України.

"Цього дня рівно шість років тому в Сімферополі відбулося найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Відзначаючи мужність і героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День опору окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь. Він буде відзначатися щорічно 26 лютого", – сказав він.

Володимир Зеленський на форумі Age Of Crimea Forum 2020

Володимир Зеленський на форумі Age Of Crimea Forum 2020

За словами глави держави, повернення Криму до України – це не просто його мрія як президента, не просто спільна мрія українців, а "запорука безпеки на планеті, відновлення віри в міжнародне право та справедливість".

Зеленський також додав, що знає, що день, коли Крим повернеться додому, обов’язково настане.

Зеленський ввів нову пам'ятну дату в Україні через крадіжку Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що, незважаючи на війну на Донбасі, питання про деокупацію Криму не відійшло на задній план, адже це – частина держави.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
20
66
Смішно
17
Цікаво
5
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Иванов Владимир, Ще не вмерло?...А запашок уже пошел...Стирайте шаровары!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
26 февраля навсегда останется Днем презрения Крыма к предательству Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
и поставить на границе Крыма памятник...как Порошенко пендали взвешивают...что бы помнили!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги