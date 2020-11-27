Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації
Законопроєктом пропонується виключити статтю 3661 Кримінального кодексу України
Новою статтею встановлюється кримінальна відповідальність за брехню в декларації
На думку Зеленського, прийняття документа дозволить усунути законодавчі прогалини
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.
Як повідомляється на сайті парламенту, документ №4434 передано на розгляд керівництву.
Законопроєктом пропонується статтю 3661 Кримінального кодексу України виключити, водночас доповнити його новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".
Новою статтею встановлюється кримінальна відповідальність за брехню в декларації у вигляді штрафу від 2500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Також пропонується окремо визначити у статті 3663 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
"Прийняття зазначеного законопроекту дозволить усунути законодавчі прогалини, у зв’язку із прийняттям рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020, запровадити кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також створити належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері запобігання корупції", – йдеться в пояснювальній записці.
Як писав OBOZREVATEL:
27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
Це рішення дало початок конституційній кризі в Україні.
28 листопада у Верховній Раді пройде велика нарада всіх глав фракцій парламенту. Серед основних питань розглянуть законопроєкти щодо конституційної кризи.