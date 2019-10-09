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9 жовтня • оновлено в 18:21
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"Самі не впораємося": Зеленський зробив гучну заяву щодо повернення Криму

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Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна поверне анексований Росією Крим, однак "формули Штайнмаєра" для півострова немає.

Відповідну заяву він зробив у коментарі "Крим.Реаліі" під час візиту на виставку "Зброя та безпека" в Києві в середу, 9 жовтня.

На думку глави держави, Крим може повернутися до складу України тільки за допомогою міжнародних партнерів і потужної армії.

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Зеленський зробив гучну заяву щодо Криму

Зеленський зробив гучну заяву щодо Криму

"Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, сама не впорається. Необхідні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужнішою армія. Ми поважаємо наших військових. Але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня", –– додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив з ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"В Верхоной Раде создана комиссия по вопросу возвращения Крыма. Создание комиссии "по ответу " о возвращении Крыма пока не планируется." (c)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А при чем тут сильная армия? Какой бы сильной она ни была, ей не тягаться с российской никогда. Все это разговоры в пользу бедных
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Для начала спросите население Крыма, хотят ли они обратно в дуркаину. Конечно нет, единогласно. И это основное и главное условие не возврата, а не отсутствие армии и помощь других стран))
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