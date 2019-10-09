"Самі не впораємося": Зеленський зробив гучну заяву щодо повернення Криму

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна поверне анексований Росією Крим, однак "формули Штайнмаєра" для півострова немає.

Відповідну заяву він зробив у коментарі "Крим.Реаліі" під час візиту на виставку "Зброя та безпека" в Києві в середу, 9 жовтня.

На думку глави держави, Крим може повернутися до складу України тільки за допомогою міжнародних партнерів і потужної армії.

Зеленський зробив гучну заяву щодо Криму

"Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, сама не впорається. Необхідні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужнішою армія. Ми поважаємо наших військових. Але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня", –– додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив з ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!