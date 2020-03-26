Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками всіх парламентських фракцій.

Як передає пресслужба лідера держави, він обговорив з нардепами можливий порядок денний і розповів про ініціативи щодо збереження економіки і підтримки України в період пандемії коронавірусу.

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"Ви бачите, яка складна ситуація у світі та в Україні. Ми робимо чимало, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не лише в масках та медицині. Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення.

Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність – допомогти українцям у такі нелегкі часи", – сказав президент.

Володимир Зеленський у Раді Скриншот відео

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада тиждень не може вийти з карантину. Це пов'язано не тільки з інфікованими COVID-19 депутатами, а й з проблемами всередині "Слуги народу" через умови МВФ.

В "Слузі народу" розповіли, що через пандемію нардепи розглядають варіант проведення засідання не в Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

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