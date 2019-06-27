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Зеленський провів нові кадрові перестановки Зеленський провів нові кадрові перестановки

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Президент України Володимир Зеленський в четвер, 27 червня, провів низку кадрових перестановок в СБУ і Нацгвардії.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Так, він призначив Миколу Миколенко заступником командувача Національної гвардії України.

Руслан Баранецький призначений першим заступником глави Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім того, Зеленський своїми указами звільнив Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка з посад начальників департаментів Служби безпеки України.

Руслан Баранецький, генерал-майор раніше займав посаду начальника управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Генерал-майор Микола Миколенко народився 19 травня 1967 року в Київській області. Зайймав посаду начальника Північного територіального управління Національної гвардії України.

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