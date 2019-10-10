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10 жовтня • оновлено в 13:58
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/ Політика

Зеленський назвав три головні теми на переговорах із Путіним

1.9т Читати матеріал російською

Питання амністії, особливого статусу Донбасу, а також тема українського Криму мають обговорюватися в "нормандському форматі". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в Києві (усі подробиці та онлайн-трансляція пресмарафону тут).

"Стосовно амністії: ви ж знаєте, що з цього питання закон ухвалений, у тумбочці десь лежить. Не знаю, чому його ухвалили і не передали колишньому президентові на підпис. Ніхто не відповідає на це питання, тому воно має обговорюватися в "нормандському форматі", тобто, що це буде за закон, що за амністія", – розповів він.

Володимир Зеленський на пресмарафоні у Києві

Володимир Зеленський на пресмарафоні у Києві

Крім того, підкреслив Зеленський, перспектива проведення зустрічі в "нормандському форматі" повністю залежить від виконання угод на Донбасі, зокрема відведення військ.

"Я так вам скажу: поки туди приїжджатимуть різні люди з обох сторін, які не хочуть розведення, і будуть випадково пострілювати – прогресу не буде. Не буде розведення сил – не буде "нормандського формату". Тому я й сказав: тепер уже це залежить і від нас", – резюмував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський пообіцяв завершити війну з Росією на Донбасі. "Я хочу нагадати якого Зеленського обирало суспільство – президента, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається, і я завжди буду таким. Я така людина!" – заявив він.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Опять как мантру про крым - даже ваши хозяева эту тему закрыли, все харе
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Зеленский точно шлемазл - никаких разговоров о Крыме в нормандском формате не предусмотрено. Но Зеля может что-нибудь промычать себе под нос в туалете, а потом утверждать, что тема была поднята....
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Украина,как проигравшая сторона,не выбирает темы обсуждения,а слушает и выполнят!!!!!
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