Зеленський назвав три головні теми на переговорах із Путіним

Питання амністії, особливого статусу Донбасу, а також тема українського Криму мають обговорюватися в "нормандському форматі". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в Києві (усі подробиці та онлайн-трансляція пресмарафону тут).

"Стосовно амністії: ви ж знаєте, що з цього питання закон ухвалений, у тумбочці десь лежить. Не знаю, чому його ухвалили і не передали колишньому президентові на підпис. Ніхто не відповідає на це питання, тому воно має обговорюватися в "нормандському форматі", тобто, що це буде за закон, що за амністія", – розповів він.

Володимир Зеленський на пресмарафоні у Києві

Крім того, підкреслив Зеленський, перспектива проведення зустрічі в "нормандському форматі" повністю залежить від виконання угод на Донбасі, зокрема відведення військ.

"Я так вам скажу: поки туди приїжджатимуть різні люди з обох сторін, які не хочуть розведення, і будуть випадково пострілювати – прогресу не буде. Не буде розведення сил – не буде "нормандського формату". Тому я й сказав: тепер уже це залежить і від нас", – резюмував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський пообіцяв завершити війну з Росією на Донбасі. "Я хочу нагадати якого Зеленського обирало суспільство – президента, який припинить війну. Тому саме такий Зеленський залишається, і я завжди буду таким. Я така людина!" – заявив він.

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