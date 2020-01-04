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4 січня • оновлено в 11:06
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Мендель: Зеленський перетворюється в одного з найвпливовіших людей світу

1.6т
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Прессекретар президента України Юлія Мендель підсумувала сім місяців роботи на своїй посаді та перелічила головні досягнення Володимира Зеленського за минулий рік.

Мендель заявила, що Зеленський перетворюється в одного з найвпливовіших людей світу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Серед досягнень президента прессекретар виділила перший профайл в американському тижневику The New Yorker і першу обкладинку в журналі Time з українським президентом.

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Володимир Зеленський і Юлія Мендель

Володимир Зеленський і Юлія Мендель

Колаж

"Сьогодні 7 місяців, як я на цій посаді, а в цьому місяці виповнюється три роки, як потрапила в комунікації...Хоча основна заслуга тут, звичайно, не пресслужби, а самого Володимира Зеленського. Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей в світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин 2020", - написала Мендель.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прессекретар президента України Юлія Мендель потрапила в жорсткий конфуз. На цей нюанс звернуло увагу видання "Букви" і встигло закскрініть помилку правої руки глави держави.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Как директор свинарника может стать одним из самых влиятельных людей в мире?))
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bregovich mark
bregovich mark
Нанюхалась клея и несет несуразицу!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
МЕНДЕЛЬ ТЫ ПОЗОР НАЦИИ, ТОЧНО КАК И ЗЕ...
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