Зеленський: Київ готовий до діалогу з населенням Донбасу, але не ватажками "Л/ДНР"

Президент України Володимир Зеленський під час Міжнародної конференції з безпеки у Мюнхені (Німеччина) 15 січня заявив, що Київ готовий до діалогу з мирним населенням окупованих територій Донбасу, але не з лідерами "Л/ДНР".

Пряму трансляцію вела пресслужба Офісу президента на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що влада України зробить все можливе, щоб припинити війну на сході.

Також, за словами Зеленського, країна хоче провести місцеві вибори, зокрема на Донбасі і в Криму, в жовтні 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський Сайт президента України

"Ми готові до діалогу із мирним населенням території ОРДЛО, але не з тими, хто є невизнаними з точки зору міжнародного права", – підкреслив він.

Пізніше журналістка запитала президента про те, чи не шкодує він, що покинув шоубіз заради політики. Тоді Зеленський сказав, що у нього були такі думки, але є інша "сторона медалі",

"Коли я бачу результат, який показуємо я та моя команда, особливо коли повертаємо живих людей, і вони зі сльозами на очах кажуь "дякуємо", я розумію, що ми прожили цей день правильно. І правильно, що я пішов у президенти. Якщо впродовж цих цих п'яти років ми зможемо закінчити війну... Чесно кажучи, я в цьому впевнений. І якщо ми це зможемо припинити війну і повернути наших людей, означає, що я зробив це не даремно (Став президентом. – Ред.). Це моя мета", – підкреслив він.

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