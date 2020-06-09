Зеленський хотів заразитися коронавірусом: президент повідомив подробиці

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом.

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Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше, пише "Українська правда". За словами глави держави, COVID-19 він не боїться.

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим:" Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський УП

Президент зазначив, що його команда вирішила, що заразитися буде "занадто". Він підкреслив, що джерело захворювання було знайти легко.

"Вирішили, що занадто. Що перебір. Це не складно було зробити. Але мене, звичайно, сім'я б не пробачила. Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію", – додав Зеленський.

Також президент Зеленський розповів, що одного разу ледь не потрапив у авіакатастрофу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Зеленський через коронавірус відмовив українцям у розважальних заходах.

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