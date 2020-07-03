Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок назвав заяви генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо так званої "справи Семочка", брехнею і маніпуляцією.

На своїй сторінці у Twitter він нагадав, що при призначенні першого заступника Служби зовнішньої розвідки не було ні фактів завданих державному бюджету збитків, ні розголошення державної таємниці.

"Заяви Венедіктової про нанесення мною через виконання указу Порошенка про призначення Семочка матеріального збитку й розголошення державної таємниці є брехнею й маніпуляцією. Так вона прикриває свої ганебні дії та невідповідність займаній посаді", – написав Божок.

Він повідомив, що численними рішеннями судів давно встановлено, що заробітна плата за виконану роботу не є збитком. По бухгалтерському обліку Служби зовнішньої розвідки України за відповідний час не тільки не зафіксовано збитків, але й мала місце економія зарплатного фонду.

"Розголошення державної таємниці в СЗРУ також не може бути в природі, оскільки військовослужбовець Семочка як співробітник СБУ на момент переходу на військову службу в СЗР вже давно мав діючий допуск до держтаємниці найвищого рівня", –зазначив заступник міністра закордонних справ.

Він також нагадав, що адвокатка Наталія Дригваль назвала дії Венедіктової "незаконними, непрофесійними і смішними", а ініційовану проти Божка справу "ганьбою української прокуратури".

Заяви Венедіктової про "справу Семочка" – брехня і маніпуляція, – Божок Twitter / Yehor Bozhok

Як писав OBOZREVATEL, адвокатка Божка Наталія Дригваль надала детальну інформацію у справі. Вона зазначила, що ОГП незаконно виніс її підзахисному підозру в скоєнні злочину.

"Дипломату інкримінують виконання на попередній посаді указу президента України про призначення Семочка на посаду першого заступника керівника української розвідки. Але ніяких підстав, ба більше – жодного рішення суду або чинного президента України про визнання цього указу незаконним у природі не існує. Необґрунтованість звинувачень на адресу Божка вже встановлено судом у всіх інстанціях", – підкреслила адвокатка.

Дригваль повідомила, що заяви Венедіктової про нанесення Божком матеріального збитку й нібито розголошення державної таємниці є брехнею й маніпуляцією.

"Що в цій ситуації дійсно серйозно, так це те, що вища посадова особа в українській прокуратурі вдається до відвертих маніпуляцій, щоб прикрити свою невідповідність обійманій посаді", – сказала адвокатка.

Також юристка додала, що щодо листа колишнього глави СЗРУ Євдокимова, на чому базується генпрокурор, то вже подано заяву про злочин через введення в оману правоохоронних органів.