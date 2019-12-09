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9 грудня • оновлено в 20:52
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Занадто довго чекають миру: в Німеччині категорично висловилися про санкції проти Росії

3.4т
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У Міністерстві закордонних справ Німеччини не бачать причин знімати санкції з Росії, які були введені країнами Євросоюзу.

Про це в своєму Twitter написав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає hromadske.

За його словами, Москва повинна внести свій вклад в припинення війни на Донбасі для поліпшення російсько-європейських відносин.

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"Люди в Східній Україні занадто довго чекають, щоб там настав мир. Поки немає підстав виступати проти політики санкції ЄС", - зазначив Маас.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Укінформ

Раніше OBOZREVATEL писав, що США вдарили новими санкціями по РФ і оголосили "полювання" на росіян. Обмежувальні заходи торкнуться кілька компаній.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
санкции
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