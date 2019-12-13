Замість "слуги народу": ЦВК призначила дату виборів у Харківській області

У Харківському мажоритарному окрузі №179 15 березня 2020 року пройдуть проміжні вибори народного депутата.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії за підсумками засідання в п'ятницю, 13 грудня.

Рішення пов'язано з достроковим припиненням повноважень нардепа від "Слуги народу" Олексія Кучера.

Олексій Кучер фото з відкритих джерел

"Виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в ОВО №179 починається від дня, наступного після дня опублікування цього рішення Комісії", – відзначили в ЦВК.

179-й округ, інфографіка kh.suspilne.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Кучер рішенням президента Володимира Зеленського на початку листопада очолив Харківську область. До парламенту працював в суді і прокуратурі, до виборів проживав в Харкові.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал