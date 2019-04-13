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Закон про українську мову: в Раді озвучили нові терміни прийняття

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Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" може бути прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Петром Порошенком до вступу на посаду новообраного глави держави.

Детально про ситуацію з розглядом резонансного законопроекту розповіла в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Самопоміч", перший заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

"Я думаю, що ми схвалимо до інавгурації (до 3 червня. – Ред.), і Порошенко буде мати можливість підписати цей законопроект. Якщо, звичайно, не будуть виставлятися якісь додаткові умови, щоб його вихолостити", – заявила депутат.

Подоляк зазначила, що до документа в другому читанні було подано понад 2000 поправок, тому він "не може бути розглянутий за день-два".

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"Мета обговорення цих поправок – зруйнувати законопроект. Ми бачимо, як представники "Опозиційного блоку" практично кожну поправку використовують як привід проголошувати тези, які роз'єднують країну і вводять людей в оману... Те, що законопроект не буде схвалений до другого туру, вже ні для кого не є сюрпризом", – підкреслила вона.

"Розгляд затягується штучно "Опозиційним блоком"... Вони використовують кожну можливість і кожну поправку... Їхня мета – щоб закону "Про державну мову" взагалі не було", – додала нардеп.

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Також Подоляк заявила, що в залі Верховної Ради на даний момент не вистачає людей, оскільки депутати зайняті передвиборчою кампанією. За її словами, існує ризик неприйняття законопроекту в другому читанні через відсутність кворуму.

Проте, нардеп висловила надію, що після завершення другого туру президентських виборів, перед інавгурацією, законопроект ще може бути прийнятий і підписаний президентом Порошенком.

Закон про українську мову: в Раді озвучили нові терміни прийняття

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада в лютому приступила до розгляду у другому читанні закону про українську мову.

  • Згідно з документом, дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову. ЗМІ, телебачення і реклама також перейдуть на українську мову.

  • Законопроект встановлює перелік посадових осіб, які повинні володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську зобов'язані знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також співробітники Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17.30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗакон про мови
Особа
Ірина Подоляк 
Місце
Україна
Теги
українська моваВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВерховна Рада УкраїниСамопоміч
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Во первых нах он сейчас именно нужен???что мало проблемам сейчас у людей?думаю это не самый нужный закон сейчас а во вторых почему вы в этот закон не внесли обьязательное знание украинского языка гражданами Украины?как это так сидят какие то вонючие венгры на западной и ещё скоты и права пытаются качать не зная украинского вообще?????что это за бардак????лешить нахрен гражданства!!!живеш на Украине должен знать украинский хотя бы на троечку!!!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Из какой психбольницы выпустили этих озабоченных мовнюков? В Украине ДЕМОКРАТИЯ, это страна народа, а не государства. Государство этому народу СЛУЖИТ, что значит НЕ ДИКТУЕТ на каком языке говорить. Если государство поступает иначе объявив это "обеспечением функционирования государственного языка", то это диктат народу оборзевшими чиновниками и предателями народа, которые демократию не ставят ни во что. Между тем это кодло не в состоянии даже назвать, что определяет народ Украины и чем едины его поколения, настолько они народу Украины не причастны, прикрывшись мовным вопросом. Это же шулеры и жулье, которое украинцев друг другу против оставляет, их к ответу за это пора призвать
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Макарский Александр
Макарский Александр
Значит скоро Одещина с Харьковщиной отправятся в родную гавань вслед за Крымом. Ничему история кастрюлеголовых майдаунов не учит
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