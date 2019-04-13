Закон про українську мову: в Раді озвучили нові терміни прийняття

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" може бути прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Петром Порошенком до вступу на посаду новообраного глави держави.

Детально про ситуацію з розглядом резонансного законопроекту розповіла в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Самопоміч", перший заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

"Я думаю, що ми схвалимо до інавгурації (до 3 червня. – Ред.), і Порошенко буде мати можливість підписати цей законопроект. Якщо, звичайно, не будуть виставлятися якісь додаткові умови, щоб його вихолостити", – заявила депутат.

Подоляк зазначила, що до документа в другому читанні було подано понад 2000 поправок, тому він "не може бути розглянутий за день-два".

"Мета обговорення цих поправок – зруйнувати законопроект. Ми бачимо, як представники "Опозиційного блоку" практично кожну поправку використовують як привід проголошувати тези, які роз'єднують країну і вводять людей в оману... Те, що законопроект не буде схвалений до другого туру, вже ні для кого не є сюрпризом", – підкреслила вона.

"Розгляд затягується штучно "Опозиційним блоком"... Вони використовують кожну можливість і кожну поправку... Їхня мета – щоб закону "Про державну мову" взагалі не було", – додала нардеп.

Також Подоляк заявила, що в залі Верховної Ради на даний момент не вистачає людей, оскільки депутати зайняті передвиборчою кампанією. За її словами, існує ризик неприйняття законопроекту в другому читанні через відсутність кворуму.

Проте, нардеп висловила надію, що після завершення другого туру президентських виборів, перед інавгурацією, законопроект ще може бути прийнятий і підписаний президентом Порошенком.

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада в лютому приступила до розгляду у другому читанні закону про українську мову.

Згідно з документом, дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову. ЗМІ, телебачення і реклама також перейдуть на українську мову.

Законопроект встановлює перелік посадових осіб, які повинні володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську зобов'язані знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також співробітники Національної поліції та інших правоохоронних органів.

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