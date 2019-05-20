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/Політика

Закон про українську мову: Радбез ООН жорстко поставив Росію на місце

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Рада безпеки ООН у понеділок, 20 травня, відмовилася розглядати запропонований Росією порядок денний щодо Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі. Пряма трансляція засідання велася в мережі.

У результаті голосування за розгляд запропонованого РФ питання виглядало так:

  • 5 – за;

  • 6 – проти;

  • 4 – утрималися.

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Радбез ООН

Зокрема, представник Франції Франсуа Делатр наголосив, що виступає проти порядку денного, запропонованого РФ саме в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Водночас він сказав, що питання російсько-української кризи загалом розглянути важливо, однак труднощі виникнуть із конструктивною дискусією.

"Питання мови має розглядатися відповідно до прийнятих зобов'язань і в контексті також припинення вогню [на Донбасі], виведення важкого озброєння, повернення влади України в цей район, виведення іноземних військ і розпуску незаконних збройних формувань", – сказав дипломат.

У відповідь на це постпред Російської Федерації Василь Небензя зухвало заявив, що українсько-російського конфлікту нібито не існує, а є тільки конфлікт всередині України.

Василь Небензя

Василь Небензя

Скрін відеотрансляції

Росіянин закликав Радбез ООН дати оцінку Закону України №5670-д, додавши, що він нібито "прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації Мінських домовленостей".

Після блокування порядку денного Небензя сказав, що організація "проявила подвійні стандарти", а ця тема є "очевидно неприємною" для Європи.

Нагадаємо, 18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання в зв'язку з ухваленням закону про українську мову.

Спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко назвав таку витівку РФ "черговим актом абсурду".

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Теми
Закон про мовиРосійсько-український конфлікт
Теги
УкраїнаРосіяРадбез ООНполітикаукраїнська мова
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во кокошня дает,я все больше склоняюсь что козломордые не с мира сево а существа какие то,которых нужно утилизировать
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, говори прямо - пидорасы они :) Разумеется, у нормальных людей и у рассейских петухов имеются различия в мышлении. Эвфемизм "существа" здесь лишний. Петухи они! Пе-ту-хи!!! :)
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Не поставил на место. Место-оно известно. У паРаши. А просто- послал на... Три буквы. Правда, с соблюдением некоторых норм дипломатии. Думаю, что это только пока
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Каким боком вопрос о языке стоит к минским соглашениям ?. Они уже не кокс жрут,а х*й знает что раз так заворачивает дебилов.
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