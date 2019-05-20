Закон про українську мову: Радбез ООН жорстко поставив Росію на місце

Рада безпеки ООН у понеділок, 20 травня, відмовилася розглядати запропонований Росією порядок денний щодо Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі. Пряма трансляція засідання велася в мережі.

У результаті голосування за розгляд запропонованого РФ питання виглядало так:

5 – за;

6 – проти;

4 – утрималися.

Радбез ООН

Зокрема, представник Франції Франсуа Делатр наголосив, що виступає проти порядку денного, запропонованого РФ саме в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Водночас він сказав, що питання російсько-української кризи загалом розглянути важливо, однак труднощі виникнуть із конструктивною дискусією.

"Питання мови має розглядатися відповідно до прийнятих зобов'язань і в контексті також припинення вогню [на Донбасі], виведення важкого озброєння, повернення влади України в цей район, виведення іноземних військ і розпуску незаконних збройних формувань", – сказав дипломат.

У відповідь на це постпред Російської Федерації Василь Небензя зухвало заявив, що українсько-російського конфлікту нібито не існує, а є тільки конфлікт всередині України.

Василь Небензя Скрін відеотрансляції

Росіянин закликав Радбез ООН дати оцінку Закону України №5670-д, додавши, що він нібито "прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації Мінських домовленостей".

Після блокування порядку денного Небензя сказав, що організація "проявила подвійні стандарти", а ця тема є "очевидно неприємною" для Європи.

Нагадаємо, 18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання в зв'язку з ухваленням закону про українську мову.

Спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко назвав таку витівку РФ "черговим актом абсурду".

Як писав OBOZREVATEL:

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