Закон про українську мову: Радбез ООН жорстко поставив Росію на місце

Рада безпеки ООН у понеділок, 20 травня, відмовилася розглядати запропонований Росією порядок денний щодо Закону України №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі. Пряма трансляція засідання велася в мережі.
У результаті голосування за розгляд запропонованого РФ питання виглядало так:
5 – за;
6 – проти;
4 – утрималися.
Радбез ООН
Зокрема, представник Франції Франсуа Делатр наголосив, що виступає проти порядку денного, запропонованого РФ саме в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
Водночас він сказав, що питання російсько-української кризи загалом розглянути важливо, однак труднощі виникнуть із конструктивною дискусією.
"Питання мови має розглядатися відповідно до прийнятих зобов'язань і в контексті також припинення вогню [на Донбасі], виведення важкого озброєння, повернення влади України в цей район, виведення іноземних військ і розпуску незаконних збройних формувань", – сказав дипломат.
У відповідь на це постпред Російської Федерації Василь Небензя зухвало заявив, що українсько-російського конфлікту нібито не існує, а є тільки конфлікт всередині України.
Василь Небензя
Скрін відеотрансляції
Росіянин закликав Радбез ООН дати оцінку Закону України №5670-д, додавши, що він нібито "прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації Мінських домовленостей".
Після блокування порядку денного Небензя сказав, що організація "проявила подвійні стандарти", а ця тема є "очевидно неприємною" для Європи.
Нагадаємо, 18 травня Росія запропонувала Раді безпеки ООН скликати засідання в зв'язку з ухваленням закону про українську мову.
Спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко назвав таку витівку РФ "черговим актом абсурду".
Як писав OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти — 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
14 травня Верховна Рада України відхилила всі чотири проекти постанов, які блокували підписання законопроекту №5670-д про українську мову.
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна спікер МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
Зі свого боку топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну у підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".