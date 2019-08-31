"Захищати права меншин": Зеленський висловився про долю закону про українську мову

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прийняття закону про захист національних меншин.

Про це він заявив в інтерв'ю акторові Станіславу Боклану з приводу 100 днів на своїй посаді, відповідаючи на питання про долю закону про українську мову.

Зеленський не відповів конкретно, чи буде він переглянутий: "Дуже складне питання. Яке б не було рішення, воно буде бити по президенту і парламенту дуже сильно".

"Я впевнений, що повинен бути законопроект про захист прав меншин. І там повинно все бути виписано: їх мова, їх віра і… І достатньо – армія у нас одна, українська. Мені здається, що повинен бути такий законопроект, який захищає їх права. Якщо людина вивчає українську мову, вона для неї не рідна, але вона намагається її знати, але для неї рідна мова татарська, російська угорська, яка різниця.

Та діти вже у цієї людини всі говорять українською, чи онуки. А якщо людина працювала 40-50 років на цю країну. Якщо так було і вона працювала на Україну, коли та була ще в складі СРСР. Вона що не така людина, щось змінилось? Тому треба захищати права меншин, я впевнений. Знайти оцю модель, про яку я сказав", - заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський дав велике інтерв'ю про свої перші 100 днів на посаді президента України, в якому відповів на найважливіші питання, які цікавлять українців.

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