Заборона стріляти у відповідь: у ЗСУ розповіли про скандальну ідею Зеленського

Підрозділи ЗСУ на Донбасі продовжують вести вогонь у відповідь на обстріл терористів на передовій.

Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових".

"Поговорив із шістьма зовсім різними підрозділами ЗСУ, які зараз перебувають не в тилу на полігонах, а саме на передовій. Усі підрозділи підтвердили – як працювали, так і працюють. Якщо спостерігачі бачать, що противник вчиняє якісь дії в нашу сторону, то відповідні дії йдуть адекватні діям супротивника. Тобто, на міномет ми відповідаємо мінометом, на артилерію – артилерією", – розповів він.

Мисягін додав: підрозділи ЗСУ підтвердили, що також ведуть роботи на випередження дій противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Водночас голова ВР Андрій Парубій заявив, що заява про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

Також колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розкритикував пропозицію "не стріляти" на Донбасі.

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву зі стрільби на Донбасі.

Зазначимо, що президент Зеленський ще до виборів казав, що із РФ доведеться вести переговори, щоб припинити стрілянину на Донбасі.

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