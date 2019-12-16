З 450 до 300: стало відомо про прорив у скороченні депутатів у Раді

У понеділок, 16 грудня, Конституційний суд України визнав конституційним скорочення кількості нардепів Верховної Ради з 450 до 300.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в суді. Текст рішення КСУ буде оприлюднений у вівторок, 17 грудня.

"Законопроєкт про зменшення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300 осіб визнано конституційним", – повідомив інсайдер.

Верховна Рада rada.gov.ua

Раніше народні депутати направили в Конституційний суд законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи. "За" на пленарному засіданні проголосували 258 народних обранців. Вони погодилися включити проєкт до порядку денного сесії.

Нагадаємо, що законопроєкт №1017 щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет Ради визначив санкції для нардепів, названі імена. Таке рішення грунтується на інформації апарату Верховної Ради з обліку робочого часу народних депутатів у листопаді.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!