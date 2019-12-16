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17 грудня • оновлено в 00:40
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З 450 до 300: стало відомо про прорив у скороченні депутатів у Раді

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У понеділок, 16 грудня, Конституційний суд України визнав конституційним скорочення кількості нардепів Верховної Ради з 450 до 300.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в суді. Текст рішення КСУ буде оприлюднений у вівторок, 17 грудня.

"Законопроєкт про зменшення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300 осіб визнано конституційним", – повідомив інсайдер.

Верховна Рада

Верховна Рада

rada.gov.ua

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У Дніпрі депутат міськради пропустив 90% сесій

Раніше народні депутати направили в Конституційний суд законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи. "За" на пленарному засіданні проголосували 258 народних обранців. Вони погодилися включити проєкт до порядку денного сесії.

Нагадаємо, що законопроєкт №1017 щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет Ради визначив санкції для нардепів, названі імена. Таке рішення грунтується на інформації апарату Верховної Ради з обліку робочого часу народних депутатів у листопаді.

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Місце
Україна Київ
Теги
депутат Конституційний суд України Верховна Рада України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надо было поголовье этих тупиц сократить до 150 тушь.
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