Влада Черкас мала звернутися до суду, якщо вона не згодна з рішеннями Кабінету міністрів щодо карантинних обмежень, введених через коронавірус COVID-19.
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Послаблювати епідемічні обмеження, введені урядом, місцева влада не може, заявив "Гордону" юрист, конституціоналіст і професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українсько-американського університету Конкордія Сергій Панасюк.
Мер міста Анатолій Бондаренко відстоює право на ослаблення карантину
novadoba.com.ua
"Дії місцевої влади щодо деталізації постанови уряду можуть бути й абсолютно законними. Але вони не можуть послаблювати кабмінівські обмеження. Наприклад, що стосується роботи ринків. Прямої заборони в постанові Кабміну, на мою думку, немає. Є лише постанова головного санітарного лікаря, де він рекомендує місцевій владі обмежити або заборонити роботу ринків. А в останній постанові від 27 квітня є перелік вимог, яких треба дотримуватися. У всіх інших документах записано: рекомендувати органам місцевої влади заборонити роботу ринків. Тобто це тільки рекомендація", – уточнив юрист.
За словами Панасюка, влада Черкас ухвалила рішення послабити або фактично скасувати розпорядження Кабміну, що стосуються роботи кафе, громадського транспорту або доступу в парки.
"І тут багато хто може наводити аргументи про незаконність чи неконституційність самої постанови Кабміну, про порушення конституційних прав. Я хочу ще раз нагадати: якщо щось незаконно або неконституційно, це має вирішуватися в судах. Інакше ми продовжимо свій шлях від правових держав до бананових республік. Усім потрібно дотримуватися закону і нести відповідальність за свої дії. У наших реаліях ми або називаємо себе демократією і діємо відповідно до закону, права і підкоряємося судовим рішенням, або продовжуємо "пробивати дно", – зауважив юрист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Черкаська міськрада ухвалила рішення з 30 квітня вийти з карантину і дозволити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.
Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Зеленський навіть пригрозив меру міста Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.
У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.
Трохи пізніше Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, в якому останній йому погрожував. У пресслужбі ОПУ ж заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.
Пізніше Бондаренко пояснив, чому змінив свою позицію щодо карантину в області і зважився почати його ослаблення достроково.
3 травня на вулицях Черкас помітили військову техніку і Національну гвардію.
Черкаська облдержадміністрація підготувала позов з вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину в обласному центрі.
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