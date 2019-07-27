Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Юрій Андрухович
Юрій Андрухович
Всі статті автора

Тотальна єдність чи масове самогубство?

14.2т

Про те, як виборці України провели свій минулий вихідний, написати одним реченням можна, скажімо, так: "Минулої неділі виборці України вчинили безпрецедентне масове самогубство".

Але можна й інакше: "Ще ніколи не була Україна такою політично єдиною".

Найцікавіше, що обидва твердження можуть виявитися близькими до істини. Тобто від трагічного до тріумфального, як бачимо, навіть не крок: це насправді дві сторони однієї й тієї ж медалі, і проблема лише в тому, що тут аверс, а що реверс. Тобто що насправді краще: об’єднатися заради самогубства чи вчинити самогубство заради об’єднання. Оба варіанти, на мій погляд, достатньо красиві, а втішне з невтішним по-гадючому переплелися в обіймах, ніби хрестоматійні з журбою радість.

Новини
Балотуються всі!

Ні, звичайно, є деякі але. Точніше, якби.

Наприклад. Якби закон передбачав цілком собі демократичну норму з порогом явки у 50%, то чи захлиналися б нині щастям усякого штибу аналітики на всякого штибу телеканалах? Чи голосили б вони захоплено про "поразку старих еліт" або "електоральну революцію"? Та де там. Вибори були б визнані такими, що не відбулися. Найнижча, просто-таки хронічно сонна активність за всю історію українських виборів! Цілковита байдужість більше ніж половини виборців. Яка там революція, коли пляж, город і "Буковель". Тобто не "пробудження мас", а якраз навпаки – масовий сон розуму.

Втім, він усе ж породив чудовиськ.

Ще одне якби. Якби в мажоритарній частині закон вимагав другого туру на всіх округах, де переможець не набирав більше половини голосів (теж цілком собі правильна норма), то до Ради не попролазили б десятки самозваних халявників із результатом у 14-15%. Та й сума мажоритарних слуг народу, безумовно, не сягала б захмарних 130-ти. Другий тур багато що розставив би на місця. Всі були б відчутно скромнішими – й передусім деякі сумнівні й дуті 14-відсоткові переможці. Я вже мовчу про того сепара, котрий проліз у Раду із 220 голосами й тепер має рівні депутатські можливості з тими, за кого проголосували десятки тисяч.

Новини
Я тобі сніданок, а ти мені секс...

З огляду хоча б на ці два "якби", перемога "Слуги" перестає здаватися приголомшливою, епічною, історичною чи якою там ще. Навпаки – цілком очевидною є її непевність і підозрілість. Це своєрідний ілюзіон, де всіх купили задешево.

"Ці вибори насправді досить дешеві, – зізнавався в період кампанії один зі знайомих учасників. – На мажоритарці можна пройти, вклавши якісь лише тисяч двадцять." Я думаю, він мав на увазі долари. Мимовільний висновок: ці вибори аж ніяк не стали чеснішими, але для переможців виявилися дешевшими. Бо гречці не конче бути саме гречкою. Мало яких форм ця сипка субстанція може набути в наших українських умовах! Скажімо, безкоштовне й масове вивезення збідованого електорату в той-таки "Буковель". Кілька годин у безкоштовному раю – й ти охоче віддаєш голос молодій Зе!команді реформаторів. І таких голосів у нас на Прикарпатті десятки тисяч. Недаремно ж протягом усього липня курсували до гір і назад заповнені до останнього місця і в міру комфортові автобуси з підозрілими табличками "Нерегулярні перевезення"!

Новини
Стосунки з росіянами після виборів: погіршення чи покращення

Наш народ нерегулярно кудись перевозять. І йому це, схоже, подобається. Він дешевшає. А ви кажете – підкуп виборців.

Але годі про сумне, бо є і трохи веселого.

Пригадую, Віктор Єрофеєв – а йшлося про Росію в 1994 році – сказав у приватній розмові таке: "Жириновский – молодец. Он отсосал на себя голоса красно-коричневых." Користуючись його метафорою, скажу сьогодні щось подібне: "Слуга народу" добряче відсмоктала в колишніх і теперішніх ригів. Тож увесь наш СходоПівдень (за винятком, зрозуміло, донецько-луганського особрайона) раптово похерив одвічних своїх і незмінних хазяїв Добкінів, Богуслаєва, Колесникова та багатьох їм подібних міцних управлінців. Для Харкова, Запоріжжя й Одеси теперішні весільні фотографи, юні паверліфтери та мутнуваті фопники (не кажучи про шоуменів та інших пожирачів шаурми) є безумовним прогресом у порівнянні з тим добром, яке тамтешні люди наголосовували цілими попередніми десятиліттями. (Відрухова ідея: чому б на цій хвилі "с налета с поворота" не провести дострокові вибори в Харкові й не позбутися навіть Кернеса?)

Новини
В українців є одне дивне роздвоєння

Окремою стрічкою сюди ж: ба, навіть Литвин не пройшов! Слава Україні!

І ще трохи позитиву.

Як я й передбачав, "Голос" виявився тонким і писклявим. При цьому навіть сяк-так переміг на острові Львівщина. Більше ніде: не тільки на Сході, Півдні, але і в Центрі "Голос" виявився геть непотрібним, тож навряд чи й буде комусь потрібен у парламенті. З чого випливає ще один радісний висновок: Славко може сміливо повертатися до концертно-гастрольної діяльності, за яку ми його й любимо.

Цілком за своїми заслугами отримали й оба близнюки-капризуни – "Самопоміч" та Гриценко. Їхнє запобігливе фліртування з новою Зе!владою, як і до непристойності щире бажання їй віддатися, не могли не відштовхнути від них остаточно цей гордий народ, який, іноді полюбляючи начальство, шісток таки стабільно недолюблює. Амінь на ваші обидва доми.

У націоналістів аж один мандат на весь парламент. Приїхали. Хоч тут якраз і повертаємось до сумного. Бо який же це буде український парламент, якщо він без націоналістів? Це запитую я, котрий за націоналістів ніколи не голосує.

Новини
Позвільняйте, до бісової мами, всіх ваших політтехнологів: українці — дорослі

І звідси – до найсумнішого. Бо що для СходоПівдня прогрес, те для Заходу (передусім Галичини та почасти Києва) – деградація.

21 липня Україна політично об’єдналася в точці, яка саме для Галичини стає точкою неповернення. Галичина перестає існувати як окрема політична цінність, що продукує для всієї країни суперечливі, хоч і дуже потрібні сенси. Тягнучи країну в невідоме, провокуючи, дратуючи, виставляючи на кпини саму себе. Це не реґіональний месіанізм із мене промовляє, а вся дотеперішня реальність: якби Галичина не голосувала по-особливому, ця країна навряд чи розвивалася б і на сьогодні вже давно являла б собою втричі збільшену Білорусь.

Новини
Мільйони вподобань і переглядів, а в особистому житті геть порожньо

Але цього разу троль розбив своє дзеркало не над частиною, а над усією територією цієї країни. Тож замість продовжувати впертий і загалом невдячний рух угору, Галичина стрімко пішла (якщо не покотилася) вниз і вперше з 1990 року проголосувала, як усі. Навіть її найстійкіший елемент, згаданий острів Львівщина, демонструє ту ж тенденцію пристосування до решти країни. Що з цього випливає – тотальна єдність, масове самогубство, а чи тотальна єдність у масовому самогубстві – побачимо вже зовсім невдовзі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Андрухович Юрій Андрухович
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВК Выборы 2019 вибори в Україні
Джерело
Джерело: Збруч
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
20
10
Смішно
39
Цікаво
146
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Тарас Бор
Тарас Бор
Забавная арифметика звучит после выборов.Исходя из 50-ти процентной явки,некоторые аналитеги придумали,что поддержка политсилы Президента не 43%,а 21%.При этом, почему то не делят на два,что было бы логично, результаты на выборах других партий.Видимо по мнению этих аналитегов, только электорат Зеленского дружно пошёл на выборы.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Автор чудовий письменник, навесні прочитав кілька його романів, Москвадіада взагалі шедевр!. Цікава була його зважена думка ГРОМАДЯНИНА.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это да ,согласен ..Слава Капээсэс ,вобще не человек.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel