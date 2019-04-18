Якщо Зеленський виграє: Коломойський анонсував своє повернення в Україну

У разі перемоги шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України олігарх Ігор Коломойський повернеться в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам програми "Схеми". За його словами, він зараз знаходиться в очікуванні того, що йому скажуть адвокати.

"Ну звичайно. Я так збирався і раніше повернутися, але зараз там всякі випадки... Щоб не було передвиборних якихось... У мене були плани повернутися в Україну між першим і другим туром, ще до першого туру. Але у зв'язку з тим, що така гостра політична боротьба, і щоб не вносити сум'яття, переполох, тому я вирішив тут спокійно відсидітися і не нервувати нікого в Україні", — заявив олігарх.

Ігор Коломойський "Капітал"

Як відомо, з вересня 2018 року Коломойський живе в Ізраїлі. За його словами, він переїхав із Швейцарії в іншу країну "за сімейними обставинами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що його із Зеленським пов'язують виключно контрактні відносини, і актор є абсолютно незалежним у своїй політичній діяльності.

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