Які бюлетені на виборах не зарахують: приклади з фото

На бюлетенях для голосування на місцевих виборах-2020 зверху написані підказки, як правильно їх заповнювати.

Міністерство юстиції в Facebook роз'яснило, які бюлетені не будуть зараховані (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Так, виборчий бюлетень вважатиметься недійсним, якщо в ньому проставлено позначки навпроти кількох партій або не проставлено жодної позначки біля повної назви партії.

При цьому, якщо запис у квадраті з трафаретом зроблено в графі партії, яку виборець не підтримав, вважається, що він підтримує весь список кандидатів у депутати від партії, яку він позначив без надання підтримки окремому кандидату.

Якщо виборець зробив позначку у квадраті навпроти назви партії, а зробив записи у двох і більше квадратах із трафаретом, вважається, що він підтримав увесь список кандидатів від цієї партії без надання підтримки окремому кандидату.

Якщо у квадраті з трафаретом – неіснуючий номер, то голос вважається відданим на підтримку всього списку позначеної партії.

Якщо виборець у квадраті з трафаретом поставив позначку "+" чи іншу, а не цифру, і навпаки, то такий голос вважається відданим на підтримку всього списку позначеної партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо ви випадково зіпсували бюлетень під час голосування, ви зможете обміняти його на новий.