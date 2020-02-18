"Як в дурдомі!" Ігри "Слуг народу" в Раді розгнівали українців. Відео

У вівторок, 18 лютого, народні депутати від партії "Слуга народу" гралися під час засідання Верховної Ради.

Як видно на відео, опублікованому в групі "Баба и кіт" в Facebook, двоє нардепів крутили зелені прапорці і дивилися по сторонам в залі ВР (щоб подивитися - доскрольте до кінця сторінки).

Депутати "Слуги народу" граються під час засідання Ради Скріншот з відео

Користувачі залишили понад 400 гнівних коментарів під публікацією. Те, що відбувається на відео українці назвали дурдомом і ганьбою.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українська журналістка Яніна Соколова в Раді рознесла нардепів через невиконані обіцянки.

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