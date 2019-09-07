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8 вересня • оновлено в 11:06
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Ядерна загроза Росії в Криму: ексрозвідник розкрив деталі

6.3т Читати матеріал російською

Росія розмістила в окупованому Криму носії ядерних боєприпасів, щоб у разі ескалації конфлікту з Заходом у будь-який момент доставити туди ядерні заряди.

Про це розповів в ефірі ObozTV ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, дана зброя покликана загрожувати країнам НАТО, а не Україні.

"Потенційно Росія розмістила носії ракетних зарядів у Криму і на базі Чорноморського флоту, і на суші. Це модель протистояння з НАТО, в першу чергу. Україна – це окрема тема, тому що саме ядерні заряди проти України складно використовувати", – зазначив ексрозвідник.

За його словами, на сьогоднішній день українська розвідка та її колеги зі США не підтверджують, що на півострові вже є реальні ядерні заряди.

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"Але носії на відповідних ракетах тактичних і середньої дальності на Чорноморському флоті і в Криму є. Тому тільки справа часу доставити туди заряди. Коли починаються негативні сценарії холодної війни, а тим більше передумови глобальної війни, там заряди з'являться моментально. Тому загроза реально є, і вона може бути в найближчі місяці в разі загострення ситуації ", – зазначив він.

Маломуж висловив надію, що "вистачить розуму і Росії, і керівникам світу не дійти до такого сценарію".

Ядерна загроза Росії в Криму: ексрозвідник розкрив деталі

sprotyv.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська розвідка назвала військові загрози з боку Росії на території анексовано Криму.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Анексія Криму Російська воєнна загроза
Особа
Микола Маломуж
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму ядерна зброя
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Маломуж брат Медовара, походу, однояйцевый...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украинская разведка даже звучит смешно)))))))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Захаров Дмитрий, cозвучно с "британские ученые"
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