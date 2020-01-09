Ядерна угода з Іраном: Трамп задумав сильний хід

Президент США Дональд Трамп збирається зв'язатися з лідерами європейських країн, які беруть участь в угоді щодо іранської ядерної програми, щоб попросити їх припинити дотримуватися цієї угоди.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News віце-президент США Майк Пенс, передає Інтерфакс.

"Президент збирається в найближчі дні закликати наших союзників приєднатися до США у відмові від руйнівної іранської угоди і у вимогах до Ірану, щоб той поклав край багаторічній практиці поширення терористичного насильства, щоб він відкинув амбіції в ядерній сфері і приєднався до сім'ї народів", – сказав віце-президент.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, Трамп також закликав Європу, Китай і Росію відмовитися від ядерної угоди з Іраном. Всі сторони, замість того, щоб займатися СВПД, вважає він, повинні "працювати над новою угодою, яка зробить світ безпечнішим".

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