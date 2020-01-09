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9 січня • оновлено в 20:52
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Ядерна угода з Іраном: Трамп задумав сильний хід

2.8т
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Президент США Дональд Трамп збирається зв'язатися з лідерами європейських країн, які беруть участь в угоді щодо іранської ядерної програми, щоб попросити їх припинити дотримуватися цієї угоди.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News віце-президент США Майк Пенс, передає Інтерфакс.

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"Президент збирається в найближчі дні закликати наших союзників приєднатися до США у відмові від руйнівної іранської угоди і у вимогах до Ірану, щоб той поклав край багаторічній практиці поширення терористичного насильства, щоб він відкинув амбіції в ядерній сфері і приєднався до сім'ї народів", – сказав віце-президент.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Як писав OBOZREVATEL раніше, Трамп також закликав Європу, Китай і Росію відмовитися від ядерної угоди з Іраном. Всі сторони, замість того, щоб займатися СВПД, вважає він, повинні "працювати над новою угодою, яка зробить світ безпечнішим".

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Майк Пенс Дональд Трамп
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Кремль вже відмовив Білому дому.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Борисс Робот, говорит он одно, делает совсем наоборот. Украина имела статус ядерной державы и в связи с невыполнением Будапештского меморандума Гарантами, может и, наверное, должна без каких либо согласований возвратиться к этому статусу. У нас достаточно АЭС чтобы в кратчайшее время изготовить десяток "грязных" боеголовок. Это нужно Европе, Штатам? Я думаю что НЕТ. Это не повысит безопасности европейского региона но даст некоторый шанс сохранить и возвратить территории.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Попович Дмитрий, было бы странно если бы это было бы наоборот...
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