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19 лютого • оновлено в 12:30
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В'ятрович вимагає офіційно визнати Майдан революцією

1.5т
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Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович закликав Верховну Раду офіційно визнати події на Майдані у 2014 році Революцією Гідності.

Відповідну заяву політик зробив у середу, 19 лютого, виступаючи з трибуни парламенту.

Депутат повідомив, що в річницю трагічних подій треба захистити пам'ять про Майдан, яку хочуть осквернити.

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"Важливо пам'ятати про Революцію Гідності, бо ця пам'ять є гарантом демократичного і проєвропейського розвитку нашої країни. Тому Росія цілеспрямовано атакує цю пам'ять. До того ж до цих інформаційних атак долучилися проросійські медіа в Україні, які поширюють інформацію, що дискредитує Майдан, подаючи його як переворот, що дискредитує Героїв Небесної Сотні", – заявив В'ятрович.

Нардеп зазначив, що таке стало можливим через позицію нинішньої влади.

"Так, призначення адвоката Віктора Януковича заступником директора ДБР Олександра Бабікова – це не тільки наруга над рідними загиблих героїв, але це і є сприяння в розвороті подій на Майдані в інтересах Росії", – пояснив він.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

В'ятрович наголосив, що депутати ОПЗЖ зареєстрували проєкт закону щодо соціального захисту бійців "Беркута", які вбивали Героїв Небесної Сотні.

В результаті нардеп закликав ухвалити постанову ВР, де була б надана чітка оцінка Майдану як Революції Гідності. Він вимагав скликати позачергове засідання Ради, щоб прийняти постанову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир В'ятрович знайшов чергову "зраду" у Верховній Раді.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Євромайдан
Місце
Україна
Теги
Майдан Революція Гідності Партія "Європейська солідарність" Верховна Рада України
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Ukraine The
Ukraine The
Здесь с Вятровичем трудно поспорить, ибо майдан это и есть революция. И это по его требованию нужно признать официально....."РЕВОЛЮЦИЯ 1. Коренной и резкий переворот в общественно-политических отношениях, насильственым путём приводящий к смене общественного строя.". Только общественный строй сменился на олигархическую нац.диктатуру. До этого был просто олигархический строй.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
боится Вятрович, что его повесят...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так революция это смена политического строя...а в Украине сменился строй??? Или боится, что все таки признают очередной сменой едаков у державного корыта, то бишь обычный гос пepeворот???
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