В'ятрович вимагає офіційно визнати Майдан революцією

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович закликав Верховну Раду офіційно визнати події на Майдані у 2014 році Революцією Гідності.

Відповідну заяву політик зробив у середу, 19 лютого, виступаючи з трибуни парламенту.

Депутат повідомив, що в річницю трагічних подій треба захистити пам'ять про Майдан, яку хочуть осквернити.

"Важливо пам'ятати про Революцію Гідності, бо ця пам'ять є гарантом демократичного і проєвропейського розвитку нашої країни. Тому Росія цілеспрямовано атакує цю пам'ять. До того ж до цих інформаційних атак долучилися проросійські медіа в Україні, які поширюють інформацію, що дискредитує Майдан, подаючи його як переворот, що дискредитує Героїв Небесної Сотні", – заявив В'ятрович.

Нардеп зазначив, що таке стало можливим через позицію нинішньої влади.

"Так, призначення адвоката Віктора Януковича заступником директора ДБР Олександра Бабікова – це не тільки наруга над рідними загиблих героїв, але це і є сприяння в розвороті подій на Майдані в інтересах Росії", – пояснив він.

Володимир В'ятрович

В'ятрович наголосив, що депутати ОПЗЖ зареєстрували проєкт закону щодо соціального захисту бійців "Беркута", які вбивали Героїв Небесної Сотні.

В результаті нардеп закликав ухвалити постанову ВР, де була б надана чітка оцінка Майдану як Революції Гідності. Він вимагав скликати позачергове засідання Ради, щоб прийняти постанову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир В'ятрович знайшов чергову "зраду" у Верховній Раді.

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