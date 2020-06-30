Вода в Крим – найбільша зрада, яку може дозволити влада, – Балух

Колишній бранець Кремля, кримчанин Володимир Балух, заявив, що подача води до тимчасово окупованого Росією Криму стане найбільшою зрадою української влади.

За його словами, для побутових потреб пересічних громадян запасів прісної води на півострові цілком вистачає, однак загарбники намагаються спекулювати на цій темі. Свою позицію Балух пояснив в інтерв'ю "Українській правді".

"Це найбільша зрада, яку ця влада може щодо кримчан собі дозволити. Ви не можете нічого зробити для деокупації? Просто тоді краще не робіть нічого, не робіть дурниці. Тут навіть не може бути двох якихось думок із цього приводу. У Криму для людей, для громадян України, для їхніх побутових потреб абсолютно вистачає кримської води", – запевнив він.

Звільнений бранець Кремля наголосив, що система водопостачання була розбудована Україною після того, як Крим передали до її складу за часів СРСР. Відбулося це ще до побудови Північно-Кримського каналу. Крім того, у Криму є гори, які формують запас води.

"Питань щодо того, щоби напоїти людей, про якусь гуманітарну катастрофу немає – це таке саме вигадане питання, як переслідування "русскоязичних". "Прітіснєніє рускоязичних" і "гуманітарна катастрофа в Криму" – це така сама схема, за якою нам намагаються нав’язати, що це от "х*хли грьобаниє воду нє дают", і через це проблема", – вважає Балух.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Росія використати воду в Крим як привід, щоби напасти на Херсон, він зазначив, що відкидати не можна жодного сценарію.

"Але ж тут річ не в тому, що вони хочуть, а в тому, що можемо ми. Яку ціну вони заплатять?" – наголосив кримчанин.

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