Путін зажадав від Зеленського воду для Криму в обмін на Донбас – Бутусов

Подача води в анексований Крим – нібито одна з умов подальшого врегулювання ситуації на Донбасі, яку поставив глава Росії Володимир Путін президенту України Володимиру Зеленському на "нормандській зустрічі" в грудні 2019 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела видання "Цензор.Нет". Він пише, що під час телефонної розмови 14 лютого російський лідер нібито знову зажадав від Зеленського включення води в Крим "як одну з умов домовленостей наступної "нормандської зустрічі".

Бутусов назвав перевіркою громадської думки заяви про воду для окупованого півострова, які звучали від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Офіс президента вивчає, чи готове українське суспільство піти на такі поступки Путіну", – вважає журналіст.

Путін зажадав від Зеленського воду для Криму – ЗМІ Колаж

Він висловив думку про те, що подібна домовленість із Путіним – "груба помилка президента".

"Прийняття на себе зобов'язань перед Путіним щодо поставок води і спроба цей проєкт реалізувати – це важкий удар по довірі до влади в Україні", – переконує журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що вийде з "мінського процесу", якщо глава РФ Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік. Цей термін для Путіна обчислюється з саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

Зеленський раніше повідомляв, що в кінці квітня може відбутися ще одна зустріч у "нормандському форматі".

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