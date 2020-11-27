Фахівці переконані, що держава та суспільство нині мають негайно зосередитися на розв'язанні найбільш гострих екологічних проблем, серед яких – вирубка в Карпатах.

Водночас тема екології в промислових містах регулярно використовується для боротьби за владу та вплив у регіоні, пише "5 канал".

Нарешті зупинити нищення лісів і зберегти карпатську природу змогла б допомогти реалізація заходів, які запропоновано в петиції, зареєстрованій на сайті президента України і що набрала більше як 6 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Серед її пропозицій – збільшити відповідальність за незаконну рубку лісів, розширити межі національних природоохоронних парків і залучати до їх охорони Національну гвардію.

Її автор – Андрій Кобрин, який також виступив ініціатором соціального проєкту "Задихаюсь".

"Коли я готував ролик, я 1500 км подолав по горах. Я познімав тих лісорубів, які ріжуть, мав змогу спитатися людей у селах, яка тепер статистика щодо того, чи ріжуть – не ріжуть. Нині ще більше ріжуть, тому що кожен день по 50-70 машин возять ліс – це безконтрольно, на тих машинах не було міток, що це йде в якісь державні органи, які цим займаються", – розповідає Кобрин.

Активіст констатує – нині ситуація в Карпатах лише погіршується. Але здебільшого масштаби екологічних проблем замовчуються, не раз заявляли фахівці Всесвітнього фонду дикої природи. Та попри нещадні рубки і, як наслідок, чергові масштабні повені – екотематика цьогоріч знову стала "розмінною монетою" для різного роду маніпуляцій, вказують фахівці.

"Це все акції на один день, люди хочуть хайпонути, піти там кілька дерев посадити і на тому робити піар. І на 5 років знову забудуть. Це найбільша проблема нашої країни, що люди забувають", – вважає Кобрин.

Віцепрезидент Професійної асоціації екологів України Валентин Щербина додає: "Ми навіть давали брифінг проти екологічних маніпуляцій. І періодично на нашому порталі ми розвінчуємо псевдоекологічні міфи й маніпуляції, які переважно передвиборчі обіцянки й заробляння грошей".

"Ці паводки будуть повторюватися періодичністю в 2-3 роки, і щоразу вони будуть все масштабнішими і масштабнішими. Оскільки щороку під час збереження цієї тенденції ми втрачаємо близько 1% лісів Карпат", – констатує Щербина.