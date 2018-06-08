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Визначені фаворити виборів президента-2019: інфографіка

2.2тЧитати новину російською

Лідерами президентських перегонів в Україні є лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Як пише "Слово і Діло", такі результати показали спільні дослідження соціологічних груп і центрів, які проводилися в 2016-2018 роках.

Зокрема, використовувалися чотири спільних дослідження.

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Всього було взято дані по 18 політикам, а також показники (у відсотках) за тими респондентам, яким було складно відповісти, і тим, хто голосував би за іншого політика, що не представленого в списку.

Перше спільне дослідження проводили Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова в січні 2016 року. Друге дослідження включає дані відразу чотирьох компаній: Центр соціальних і маркетингових досліджень "Социс", КМІС, "Рейтинг" та Центр Разумкова (листопад 2017 року). Третє опитування проводили Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова в січні 2017 року. І четверте дослідження найсвіжіше - в травні 2018 року - від Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

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Крім Тимошенко і Гриценка, найбільшою підтримкою українців можуть похвалитися лідер "Оппоблоку" Юрій Бойко, президент Петро Порошенко, лідер РПЛ Олег Ляшко і співак Святослав Вакарчук.

Детальніше - в інфографіці:

Результаты соцопросов по кандидату в президенты Украины

Слово і діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки проведеного в квітні соціологічного опитування показали, що якби президентські вибори відбулися в Україні найближчим часом, найбільше голосів українці віддали б за кандидатуру Анатолія Гриценка.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Юлія ТимошенкоАнатолій ГриценкоПетро ПорошенкоЮрій БойкоОлег Ляшко
Місце
Україна
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