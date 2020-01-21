"Виляє кремлівською собакою!" Портников вказав, як анексія Криму вплинула на Росію

За що б не взялися після окупації Криму російські законодавці, їм весь час доводиться враховувати, як була здійснена анексія українського півострова.

Про це написав у своєму блозі на "Крим.Реалії" журналіст Віталій Портников. За його словами, саме тому, під час розгляду поправок до Конституції Росії, там вирішили не поширювати необхідний для балотування на пост президента "ценз осілості" на росіян, які раніше були громадянами частини "прийнятої" до РФ держави.

"Словом, на жителів Криму. Ця пропозиція, думаю, ще раз демонструє, як кримський хвіст виляє кремлівською собакою", – зазначив він.

Віталій Портников

Журналіст підкреслив, що якщо слідувати букві закону, то запропонований Володимиром Путіним 25-річний "ценз осілості" виключав можливість участі у виборах кандидатів із "кримської пропискою".

"Але тоді довелося б щоразу згадувати, що ще недавно Крим був – а з точки зору міжнародного права і здорового глузду й залишається – частиною України. Схоже, тоді довелося б миритися з тим, що на кожних російських президентських виборах "патріотичні сили" висували б у президенти чергового "ветерана кримської весни" – не для того, щоб він переміг чи хоча би брав участь, а для того, щоб продемонструвати, що вони – великі більші, ніж кремлівські небожителі", – припустив він.

Водночас, вважає Портников, у кризових умовах така "демонстрація патріотизму" в дезорієнтованому суспільстві може бути небезпечною для російської влади. І саме для того, щоб перестрахуватися, жителів анексованого півострова "зрівнюють" у правах із усіма іншими виборцями наступника Путіна – ціною спецпоправки до Конституції РФ.

"Але, з іншого боку, це і "поправка на виріст". Кремль тепер може анексувати нові країни і регіони, а всі їхні мешканці, можливо, отримають право балотуватися на пост президента Росії без будь-якого "цензу осілості". Всі. Навіть Лукашенко , – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін спішно і в турборежимі почав операцію "наступник". Після резонансної відставки прем'єр-міністра Дмитра Медведєва і призначення главою уряду податківця Михайла Мішустіна, він зайнявся Конституцією РФ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!