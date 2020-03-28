Виключена зі "Слуги народу" нардепка заразилася коронавірусом

У позафракційної народної депутатки України Анни Скороход підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, тестування Скороход на коронавірус дало позитивний результат.

Анна Скороход

Цю інформацію підтвердив у Telegram нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Пізніше про своє зараження Скороход повідомила в Telegram. Вона закликала всіх, хто близько спілкувався з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів.

"Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів", – написала депутат.

Зазначимо, що минулого місяця 30-річна Скороход народила первістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Анну Скороход та Антона Полякова. Після цього Скороход заявила про політичні переслідування.

Хто заражений коронавірусом з українських нардепів

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!