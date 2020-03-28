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28 березня • оновлено в 14:17
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Виключена зі "Слуги народу" нардепка заразилася коронавірусом

18.4т
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У позафракційної народної депутатки України Анни Скороход підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

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Як повідомили джерела OBOZREVATEL, тестування Скороход на коронавірус дало позитивний результат.

Анна Скороход

Анна Скороход

Цю інформацію підтвердив у Telegram нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Пізніше про своє зараження Скороход повідомила в Telegram. Вона закликала всіх, хто близько спілкувався з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів.

"Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів", – написала депутат.

Зазначимо, що минулого місяця 30-річна Скороход народила первістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Анну Скороход та Антона Полякова. Після цього Скороход заявила про політичні переслідування.

Хто заражений коронавірусом з українських нардепів

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Тема
Коронавірус
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України вірус
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Вообще пофиг депутатов не жалко так им и надо!
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Мир Миру
Мир Миру
Треба вимагати від уряду максимально можливого тестування населення з подальшою ізоляцією хворих, носіїв коронавірусу, пенсіонерів. Тести мають бути у продажу в аптеках. Постійна дезинфекція. Безкоштовно "пересидіти" коронавірус до літа, мабуть, не вийде.
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