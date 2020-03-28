Виключена зі "Слуги народу" нардепка заразилася коронавірусом

У позафракційної народної депутатки України Анни Скороход підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.
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Як повідомили джерела OBOZREVATEL, тестування Скороход на коронавірус дало позитивний результат.
Анна Скороход
Цю інформацію підтвердив у Telegram нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Пізніше про своє зараження Скороход повідомила в Telegram. Вона закликала всіх, хто близько спілкувався з нею останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів.
"Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів", – написала депутат.
Зазначимо, що минулого місяця 30-річна Скороход народила первістка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Анну Скороход та Антона Полякова. Після цього Скороход заявила про політичні переслідування.
Хто заражений коронавірусом з українських нардепів
Народний депутат Сергій Шахов від групи "Довіра" заразився коронавірусом після поїздки на курорт Куршевель (Франція). Також захворіли члени його сім'ї.
Член фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко, у якого підтвердився коронавірус, зараз проходить планове лікування.
Олексій Гончаренко заявив, що в нардепа від ОПЗЖ Олександра Лукашова виявлено COVID-19.
Депутатка Вікторія Гриб повідомила, що коронавірус підтверджений у позафракційного нардепа Сергія Рудика.
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