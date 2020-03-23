Вихід один – відставка: стало відомо про проблеми Ємця з Офісом Зеленського. Ексклюзив

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець протягом тижня намагається піти у відставку, оскільки у своїх діях скутий позицією Офісу президента.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в оточенні міністра, коментуючи чутки, які активно поширюються. За словами нашого співрозмовника, йдеться про три важливі моменти:

По-перше, МОЗ не виділяють хоча б якихось значних коштів на протидію пандемії COVID-19, зокрема на фізичний захист лікарів, оснащення кабінетів інтенсивної терапії. Фактично міністру запропоновано уособлювати нерішучість ОП у боротьбі з найнебезпечнішим вірусом.

По-друге, Ємцю не дозволяють реалізувати свою кадрову політику у відомстві. Йому нав'язують у заступники різних підприємців від медицини, з чим він не погоджується.

По-третє, міністр виступає проти реформи в нинішньому вигляді. Ємець вважає, що її потрібно відкласти на 6-12 місяців, переглянути ідеологію, інакше "медицину чекає колапс".

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

"Пан Ємець – шановний у своїх колах фахівець. Міністру не потрібні формальні посади, тому в ситуації, коли йому не дозволяють зайнятися порятунком країни, вихід один – відставка", – заявило наше джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вдень 23 березня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та його колега з "Європейської солідарності" Олексій Гончеренко з посиланням на свої джерела повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець іде у відставку.

Прессекретар МОЗ Артем Дехтяренко спростував цю інформацію, підкресливши, що відомство працює в посиленому режимі.

Сам же Ємець на тлі чуток про відставку закликав нардепів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram