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23 березня • оновлено в 16:44
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Вихід один – відставка: стало відомо про проблеми Ємця з Офісом Зеленського. Ексклюзив

61.6т
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Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець протягом тижня намагається піти у відставку, оскільки у своїх діях скутий позицією Офісу президента.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в оточенні міністра, коментуючи чутки, які активно поширюються. За словами нашого співрозмовника, йдеться про три важливі моменти:

  • По-перше, МОЗ не виділяють хоча б якихось значних коштів на протидію пандемії COVID-19, зокрема на фізичний захист лікарів, оснащення кабінетів інтенсивної терапії. Фактично міністру запропоновано уособлювати нерішучість ОП у боротьбі з найнебезпечнішим вірусом.

  • По-друге, Ємцю не дозволяють реалізувати свою кадрову політику у відомстві. Йому нав'язують у заступники різних підприємців від медицини, з чим він не погоджується.

  • По-третє, міністр виступає проти реформи в нинішньому вигляді. Ємець вважає, що її потрібно відкласти на 6-12 місяців, переглянути ідеологію, інакше "медицину чекає колапс".

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

"Пан Ємець – шановний у своїх колах фахівець. Міністру не потрібні формальні посади, тому в ситуації, коли йому не дозволяють зайнятися порятунком країни, вихід один – відставка", – заявило наше джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вдень 23 березня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та його колега з "Європейської солідарності" Олексій Гончеренко з посиланням на свої джерела повідомили, що глава МОЗ Ілля Ємець іде у відставку.

  • Прессекретар МОЗ Артем Дехтяренко спростував цю інформацію, підкресливши, що відомство працює в посиленому режимі.

  • Сам же Ємець на тлі чуток про відставку закликав нардепів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус COVID-19.

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Автор
Майя Лісовська
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
3,14здець прідкрався не помітно. докерувався зє до ручки, що там у тебе твориться в міністерствах? одні тікають інші тачку купують по позахмарних цінах. . зє негайно подай у відставку покажи що ти пока не скопець
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васильевич василий
васильевич василий
Украинцы . Берите обратно Супруниху . Меньше мучиться придется
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De Vlad
De Vlad
https://www.rawstory.com/2020/03/white-supremacists-are-encouraging-members-to-infect-jews-with-coronavirus-fbi/#.XnixVTnC-J0.link
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