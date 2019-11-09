Україна і "ДНР" почали відведення військ у Петровському: всі подробиці

У районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада розпочалося розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.

О 12.00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності до розведення у Петровського. Пізіше сторони випустили зелені ракети.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього, бойовики покинули Петровське.

dw.com

Як повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил, напередодні незаконні збройні формування РФ зірвали розведення на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське.

"Українська сторона готова почати практичний етап розведення сил і засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку в 12.00", - написали в ООС.

Як розповіли в штабі ООС, після закінчення розведення сил в Петровському почнеться розмінування територій, передає РБК-Україна. Процес розведення триватиме протягом 3 днів.

"Після того, як будуть запущені білі сигнали ракет о 12:00 годині, по обидва боки дзеркально почнеться розведення сил і засобів. Тобто техніки, озброєння і особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції триватиме три дні", - повідомив спікер.

Пізніше представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що Росія вітає відведення сил у Петровського.

Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь терористами "ДНР" Telegram \ Inside Donetsk

Як писав OBOZREVATEL:

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