Україна і "ДНР" почали відведення військ у Петровському: всі подробиці

У районі населеного пункту Петровське на Донбасі 9 листопада розпочалося розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.
О 12.00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності до розведення у Петровського. Пізіше сторони випустили зелені ракети.
ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього, бойовики покинули Петровське.
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Як повідомили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил, напередодні незаконні збройні формування РФ зірвали розведення на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське.
"Українська сторона готова почати практичний етап розведення сил і засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку в 12.00", - написали в ООС.
Як розповіли в штабі ООС, після закінчення розведення сил в Петровському почнеться розмінування територій, передає РБК-Україна. Процес розведення триватиме протягом 3 днів.
"Після того, як будуть запущені білі сигнали ракет о 12:00 годині, по обидва боки дзеркально почнеться розведення сил і засобів. Тобто техніки, озброєння і особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції триватиме три дні", - повідомив спікер.
Пізніше представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що Росія вітає відведення сил у Петровського.
Спостерігачі ОБСЄ фіксують відведення озброєнь терористами "ДНР"
Telegram \ Inside Donetsk
Як писав OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група з мирного врегулюванню конфлікту на Донбасі слідом за Золотим погодила дату розведення сил в Петровському.
Розведення мало стартувати 4 листопада.
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л / ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ у Петровського.
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил в районі Петровського розпочнеться 8 листопада.
У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. А також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" у цьому питанні.
Пізніше Пушилін заявив, що в разі появи української поліції і Нацгвардії в зоні розведення військ, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств "ДНР".
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