"Можливо, Мін'юст?" Зеркаль закликали не кидати справи проти Росії

Директор Дипломатичної академії при МЗС України Сергій Корсунський висловив сподівання, що заступниця міністра Олена Зеркаль продовжить відстоювати позицію Києва в справах проти Росії.

"Не думаю, що пані Зеркаль зникне з цих процесів (в міжнародних судах. – Ред.), тому що вона краще за всіх обізнана з ними, і вони дуже важливі", – припустив Корсунський у ефірі ObozTV, коментуючи заяву Зеркаль про намір залишити посаду.

Він наголосив, що Зеркаль – юристка-міжнародниця найвищого класу, яка багато років вела справи "Україна проти Росії" і розбирається у всіх нюансах.

"Працює ціла команда юристів – і наших, і міжнародних – які готують позицію. Вона її озвучує та відстоює як представниця держави. Не виключаю, що вона це і продовжить робити. Просто, можливо, в іншій ролі. Наприклад, як представниця Міністерства юстиції. Чи буде знайдена інша форма", – зазначив Корсунський.

На його думку, Зеркаль може допомагати Україні в міжнародних позовах і водночас не представляти Міністерство закордонних справ.

"Вона може працювати в іншій державній структурі та продовжувати цю діяльність. Було би природно, наприклад, якби цим займалося Міністерство юстиції... Я дуже вірю в те, що вона продовжить цю роботу. Тому що вона найкраща спеціалістка", – резюмував дипломат.

Корсунський також розповів про те, наскільки складно буде знайти заміну Зеркаль та скільки часу залишилося у МЗС на пошуки.

Олена Зеркаль facebook.com/bohdan.kryklyvenko

Як писав OBOZREVATEL, раніше заступниця глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що залишить свою посаду відразу після процесуальних слухань у Гаазі за новим арбітражем, пов'язаним із захопленням Росією українських моряків і кораблів у листопаді 2018 року. Своє рішення Зеркаль пояснила тим, що "не може чинити опір (Росії. – Ред.), будучи дипломаткою всередині МЗС, яке виконує рішення президента".

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