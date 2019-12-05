"Відрізати" Донбас заради Криму: Зеленському підказали, як "нокаутувати" Путіна

Україна повинна розглядати питання анексії Криму Росією окремо від окупації Донбасу.
Таку заяву зробив заступник голови уряду РФ (1997) Альфред Кох в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 5 грудня.
За його словами, Україні слід "відрізати" Донбас, щоб Путін не міг використовувати, намагаючись "зам'яти" тему Криму.
"Подумайте, що, може, є сенс перенести державний кордон. І зробити лінію розмежування між "ДНР", "ЛНР" і українською армією державним кордоном. І в такий спосіб просто закрити для себе тему Донбасу. І цю розмінну монету прибрати з переговорів щодо Криму", – заявив Кох.
Він також порівняв Донбас із Чечнею, назвавши його "бездонною бочкою для вливання грошей із дедалі вищими капризами і хотєлками".
Альфред Кох
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Як писав OBOZREVATEL, Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної частини окупованого Донбасу, якщо будуть провалені переговори в "нормандському форматі".
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