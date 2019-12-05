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6 грудня • оновлено в 01:39
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"Відрізати" Донбас заради Криму: Зеленському підказали, як "нокаутувати" Путіна

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Україна повинна розглядати питання анексії Криму Росією окремо від окупації Донбасу.

Таку заяву зробив заступник голови уряду РФ (1997) Альфред Кох в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 5 грудня.

За його словами, Україні слід "відрізати" Донбас, щоб Путін не міг використовувати, намагаючись "зам'яти" тему Криму.

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"Подумайте, що, може, є сенс перенести державний кордон. І зробити лінію розмежування між "ДНР", "ЛНР" і українською армією державним кордоном. І в такий спосіб просто закрити для себе тему Донбасу. І цю розмінну монету прибрати з переговорів щодо Криму", – заявив Кох.

Він також порівняв Донбас із Чечнею, назвавши його "бездонною бочкою для вливання грошей із дедалі вищими капризами і хотєлками".

Альфред Кох

Альфред Кох

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної частини окупованого Донбасу, якщо будуть провалені переговори в "нормандському форматі".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Альфред Кох Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие ещё "переговоры по Крыму"? Он с ума сошёл? Крым это не просто некая территория, это люди. Как можно людей к себе принять по их просьбе, а потом взять и отдать? Не 1954 год на дворе и нет давно Хруща, который так делал!
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