"Одразу після переобрання": Порошенко розповів, про що домовився з Макроном

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю, 12 квітня, провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном, на якій вони прийшли до згоди щодо низки ключових питань.

Подробиці переговорів Порошенко розкрив в ефірі телеканалу "Інтер" в режимі відеотрасляціі з Парижа. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, перше питання, яке обговорили лідери – забезпечення миру в Україні.

Порошенко і Макрон facebook.com/petroporoshenko

Порошенко і Макрон домовилися про "нормандський формат"

"Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що одразу після мого переобрання – ми переконані, що відкривається вікно можливостей – буде скликано засідання на найвищому рівні "нормандського формату". Найбільш імовірно, це відбудеться у Франції, якраз у п'яту річницю створення "нормандського формату", – сказав український президент.

Про звільнення Сущенка

Порошенко анонсував нову ініціативу щодо звільнення українського журналіста Романа Сущенка, незаконно засудженого в РФ.

"З президентом Франції Еммануелем Макроном я окремо порушив питання нашого журналіста, пана Сущенка. Ви знаєте, що він працював у Парижі, що перша леді Франції турбувалася про його долю. Еммануель чітко зафіксував, що найближчим часом ми ще раз вийдемо з ініціативою, щоб президент РФ Володимир Путін дотримав свого слова, звільнив українця Сущенка", – розповів глава України.

Порошенко зазначив, що підняв питання політв'язнів, які перебувають не тільки в Росії, але і на окупованих територіях, а також питання порушення прав кримських татар у Криму.

"Ми чітко скоординували і ці кроки і в Берліні, і в Парижі. Були дані відповідні доручення. І ми рішуче починаємо підготовку до саміту "нормандського формату", до порядку денного якого обов'язково будуть включені і ці питання", – підсумував він.

Також за словами Порошенка, вони обговорили з Макроном питання звільнення 24 українських моряків, які є військовополоненими в РФ.

facebook.com/petroporoshenko

facebook.com/petroporoshenko

Перше питання, Пожалуйста я піднімав на переговорах з Європейськими лідерамі сегодня – це встановлення миру в Україні. Отримав запевнення, что найближче годиною буде скликати Засідання на найвищу Рівні Нормандського формату pic.twitter.com/DWVEwQKjDH - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з президентом Франції в Парижі зустрівся також опонент Порошенка на виборчих перегонах Володимир Зеленський.

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