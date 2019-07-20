Вибори в Раду: коли будуть результати ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) має встановити результати виборів до Верховної Ради не пізніше, ніж на 15 день із дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

Про таке йдеться в календарному плані позачергових парламентських виборів, опублікованому на сайті ЦВК. Йдеться про підрахунок голосів як на виборах депутатів у загальнодержавному, так і в одномандатних виборчих округах (всі подробиці голосування 21 липня 2019 року читайте тут).

Не пізніше, ніж на п'ятий день із дня встановлення результатів виборів (максимум 10 серпня) Центрвиборчком офіційно оприлюднить ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Календарний план виборів 21 липня 2019 року

Попередні результати ЦВК за результатами обробки перших протоколів з'являться увечері 21 липня.

Нагадаємо, на позачергових виборах в Раду встановлений 5% прохідний бар'єр і змішана система:

225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій;

199 депутатів – за мажоритарною системою в одномандатних округах;

ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях (Криму, Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей), тому там голосування не проводиться.

Вибори до Ради 21 липня 2019 року

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