Вибори до Ради-2019: порушення і скандали

Порушення виборчого права в Україні почалися в перший же день парламентської передвиборчої кампанії 2019 року. За інформацією Нацполіції, найбільше випадків незаконної агітації.

Першим порушником виявився народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський. 23 квітня, за місяць до старту виборчої кампанії, стало відомо про роздачу від імені Пашинського продуктових наборів на 64 виборчому окрузі (Житомирська область).

24 травня, у перший день передвиборчої гонки, правоохоронні органи в Луганській області повідомили про два факти підкупу виборців.

Наступний підкуп виборців теж стався в Луганській області — в Кремінському районі, 31 травня. Варто зазначити, що підкупити українців намагалися пакетами з цукром.

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У липні в Київській області розгорівся скандал навколо "мертвих душ". Один із народних депутатів повідомив до Національної поліції, що в список виборців і членів однієї з виборчих комісій Обухівського району включають людей, яких уже немає в живих.

Станом на початок липня в Нацполіцію надійшло понад 150 заяв про порушення закону про вибори. З них — шість повідомлень про підкуп, 61 про незаконну агітацію і 11 про перешкоджання здійснення виборчого права.

Порушення виборчого законодавства Поліція в Київській області

У скандал із агітацією потрапила і партія "Слуга народу". 6 липня її представники провели в Києві розважальний концерт на місці масових розстрілів у Бабиному Яру.

ЗЕкоманда влаштувала в меморіалі Бабин Яр, розважальний тренінг і поставила агітаційну палатку з музикою. Україна і її історія для них ніщо. Україна для них територія для заробляння грошей. pic.twitter.com/B5MO8hxR3o - Роман Донік (@donikroman) 7 липня 2019 р

Новий скандал розгорівся в Києві, на 220 виборчому окрузі. Тут кандидат у народні депутати України Юрій Дідовець напав на волонтера Євгена Котляренка, в результаті чого другий опинився в лікарні з тілесними ушкодженнями. Напад пов'язують із діяльністю Котляренка, який є волонтером у штабі іншого кандидата в народні депутати в цьому окрузі – Олексія Окопного.

Новий скандал торкнувся партії Ігоря Смешка "Сила і честь". Лідера політичної сили звинуватили в тому, що він в ручному режимі формував список кандидатів в народні депутати від своєї партії.

Перша десятка партії "Сила і честь" Новий час

16 липня, в Закарпатській області почалися масові обшуки і затримання кандидатів у народні депутати в рамках провадження щодо підкупу виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.

Згідно з останніми соцопитуваннями, на позачергових виборах до Верховної Ради України мають шанс пройти п'ять партій — "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і ВО "Батьківщина".

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