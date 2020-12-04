Венедиктова захотіла, щоб Раді заборонили звільняти генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запропонувала прийняти закон, який унеможливить звільнення генпрокурора в Україні Верховною Радою.

Про це вона 3 грудня заявила в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс". Венедиктова назвала це "хорошою ідеєю".

"У мене є гарна ідея... законопроекту. У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Президент повинен винести кандидатуру в зал, а парламент повинен підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП" , – сказала вона.

Венедиктова пояснила, що "коли у генпрокурора є гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно".

"Хочу сказати, що цим законопроектом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана", – заявила Венедіктова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в зриві затримання заступника Єрмака. Венедіктова призначила процесуальним прокурором у справі саму себе.