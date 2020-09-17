Топтеми:

Венедіктова висунула вимогу взяти "слугу народу" Юрченка під варту

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
2,9 т.
Ірина Венедіктова підписала клопотання про взяття Юрченка під варту

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Про це вона особисто повідомила на власній сторінці у Facebook. Венедіктова зазначила, що будь-які посади будуть даремними, якщо посадовці в ОГПУ та антикорупційних органах не змусять себе сконцентруватися на справі і відповідальності.

"Кримінальна сага, пов'язана з депутатом, має своє логічне і законне продовження. Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів цього кримінального провадження, в результаті чого я ухвалила рішення і, відповідно, одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою", – написала генпрокурорка.

Також Венедіктова наголосила, що не є секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП, і додала, вивчати матеріали справи – це не лише її право, але й обов‘язок, встановлений законом.

"Дехто намагається змістити фокус – не вийде. В мене нульова толерантність до інформаційних атак і спроб маніпулювати результатами моїх рішень. Якщо в моїй особі правоохоронці хочуть бачити надійне плече, слідуйте букві закону. Я не буду обмежувати конституційні права громадян із спеціальним статусом або без такого, не вивчивши матеріали справи. Це моя принципова умова, і я не збираюсь від неї відмовлятись", – сказала очільниця ОГПУ.

Новина оновлюється.

УкраїнаСкандали навколо "Слуги народу"Партія Слуга народуОфіс генерального прокурора УкраїниОлександр ЮрченкоІрина Венедіктова
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook