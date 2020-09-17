Венедіктова висунула вимогу взяти "слугу народу" Юрченка під варту

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Про це вона особисто повідомила на власній сторінці у Facebook. Венедіктова зазначила, що будь-які посади будуть даремними, якщо посадовці в ОГПУ та антикорупційних органах не змусять себе сконцентруватися на справі і відповідальності.

"Кримінальна сага, пов'язана з депутатом, має своє логічне і законне продовження. Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів цього кримінального провадження, в результаті чого я ухвалила рішення і, відповідно, одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою", – написала генпрокурорка.

Також Венедіктова наголосила, що не є секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП, і додала, вивчати матеріали справи – це не лише її право, але й обов‘язок, встановлений законом.

"Дехто намагається змістити фокус – не вийде. В мене нульова толерантність до інформаційних атак і спроб маніпулювати результатами моїх рішень. Якщо в моїй особі правоохоронці хочуть бачити надійне плече, слідуйте букві закону. Я не буду обмежувати конституційні права громадян із спеціальним статусом або без такого, не вивчивши матеріали справи. Це моя принципова умова, і я не збираюсь від неї відмовлятись", – сказала очільниця ОГПУ.

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