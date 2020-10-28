Венедіктова відзвітувала про роботу правоохоронних органів за 9 місяців

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, за яких умов можливі "посадки", яким критеріям має відповідати новий глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), та назвала перспективні напрями роботи.

Про це генпрокурорка написала на своїй сторінці у Facebook. Вона також навела результати роботи НАБУ та САП, ДБР, МВС та Нацполіції, ДФС та СБУ, зазначивши, що правоохоронні органи демонструють позитивну динаміку.

"Динаміка цьогоріч реально позитивна:

викрито 3 565 корупційних правопорушень – це на чверть більше, ніж торік

виросла кількість скерованих до суду кримінальних проваджень - 2 310

на 10% більше осіб притягнуто до кримінальної відповідальності - 2 734

на 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів - 436

у понад 5 разів збільшилась кількість притягнутих депутатів усіх рівнів - 91 (проти 18 у 2019 році)

на 14% більше осіб, судові рішення стосовно яких набрали законної сили - 560

на 15% більше засуджених за корупцію - 459", - написала Венедіктова.

Незважаючи на атестацію та реформу, прокуратура також самоочищується, зауважила вона.

"Тільки за час мого перебування на посаді притягнуто до відповідальності 21 прокурора, більшість – саме за корупцію", – йдеться далі в повідомленні.

"Спеціальні антикорупційні органи відверто відстають від масштабів покладених на них завдань і очікувань. Однак є реальний прогрес – ВАКС ухвалив вироки з позбавленням волі, зокрема, щодо суддів, працівників прокуратури та СБУ. Навіть якщо НАБУ і САП нарешті передадуть обвинувальні акти в провадженнях, де по кілька років тому повідомлені підозри, пропускна можливість Вищого антикорупційного суду не дозволить швидко прийняти рішення в цих справах. Мусимо констатувати, що правосуддя в Україні затягується на роки і тут не допоможе лише регулярний наганяй для правоохоронців", – зазначається в повідомленні.

Водночас, як зауважила Венедіктова, "посадки неможливі без судів".

За її словами, коли оперативники, слідчі і прокурори передають спільний результат до суду, його часто просто нікому розглядати. "Система тотально неукомплектована. Судова реформа провалена –"тут потрібні вольові рішення та формування прозорих органів суддівського самоврядування", – додала генпрокурока.

Також Венедіктова анонсувала "конкретний пакет законодавчих змін щодо підвищення ефективності судового розгляду у справах про корупційні злочини".