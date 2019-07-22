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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вакарчук висунув умови для коаліції із "Слугою народу"

9.7т Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила готова об'єднатися у коаліцію за результатами позачергових виборів до Верховної Ради 2019, однак, для цього у них існують чіткі умови.

"Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", – цитує його слова "24".

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

ТСН

Так, за його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

  • Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;

  • чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;

  • економіка без олігархів;

  • депутатів спускаємо з неба на землю.

"Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", – пояснив Вакарчук.

У той же час Вакарчук підкреслив, що зараз із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос".

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте у нашій онлайн-трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запросив Вакарчука обговорити можливість створення коаліції у новообраній Верховній Раді.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Партія "Слуга народу"
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он будет спивать нерабам щеневмерлу, а ЗЕ акомпанировать ему буем на рояле
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Обещать не значит жениться. Глупенький вакарчук.
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