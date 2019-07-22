Вакарчук висунув умови для коаліції із "Слугою народу"

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила готова об'єднатися у коаліцію за результатами позачергових виборів до Верховної Ради 2019, однак, для цього у них існують чіткі умови.

"Коаліційна угода повинна формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії", – цитує його слова "24".

Святослав Вакарчук ТСН

Так, за його словами, чіткими червоними лініями партії "Голос" є:

Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО;

чіткий принцип – закон один для всіх і невідворотність покарання;

економіка без олігархів;

депутатів спускаємо з неба на землю.

"Якщо ми з цих питань знаходимо спільну мову, то з тими партіями ми готові сідати і домовлятися", – пояснив Вакарчук.

У той же час Вакарчук підкреслив, що зараз із п'яти партій, які проходять до Верховної Ради, одна декларує цінності, які є несумісними з партією "Голос".

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте у нашій онлайн-трансляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запросив Вакарчука обговорити можливість створення коаліції у новообраній Верховній Раді.

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