В Україні пройдуть дострокові вибори в Раду: названа дата

Президент України Володимир Зеленський домовився з лідерами фракцій Верховної Ради про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

Про це на брифінгу 21 травня повідомили керівники фракцій після консультацій в Адміністрації президента. Голова держави найближчими днями видасть указ про розпуск парламенту. Дата дострокових виборів — 21 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як стало відомо OBOZREVATEL, під час зустрічі була затверджена модель, за якою пройдуть вибори: введуть суто пропорційну систему із закритими списками, звідки політичні ради зможуть видаляти кандидатів.

Спікер Андрій Парубій скликає позачергове засідання ВР 22 травня, на якому парламентарії будуть голосувати за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема, скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Зеленський зустрічається з главами фракцій Прес-служба АП

Зеленський пізніше заявив, що головним аргументом для розпуску ВР є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції.

Раніше, на брифінгу після консультацій, Ляшко зазначив, що вибори призначать на 21 липня.

Зі свого боку співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що Зеленський змінами в законодавство запропонував скасувати мажоритарку і знизити прохідний бар'єр до 3%.

Віталій Хомутиннік

"Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести деякі правки, внести короткий законопроект із декількома правками. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга – знизити прохідний бар'єр до 3%", — розповів він журналістам.

Голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко додала, що деякі лідери фракцій висловилися на консультаціях про незаконний розпуск парламенту.

Юлія Тимошенко

"Але я на цій зустрічі навела правові підстави, що розпуск законний. Не потрібно пересмикувати. Президент має право розпустити, якщо немає коаліції. Намагаються трактувати, що коаліція була, але вона перестала існувати в той момент, коли фракція Радикальної партії вийшла з неї в березні 2016 року", — зазначила вона.

За словами Тимошенко, після указу президента про розпуск Ради парламент не зможе ухвалювати закони.

"З моменту видання указу, згідно зі ст. 85-ю і 90-ю Конституції, парламент не може ухвалювати закони, інші рішення, а може тільки піти на вибори", — додала вона.

Радник президента з юридичних питань Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що вже завтра, 22 травня, може відбутися позачергове засідання Ради.

Андрій Богдан

"Там відбудеться голосування щодо скасування мажоритарної системи, а також пониження бар'єру з 5% до 3%", — сказав він.

Президент підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів в Україні на 21 липня.

Зеленський направив звернення Парубію, про що повідомив у своєму Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін у закон про вибори народних депутатів", – написав він, опублікувавши лист.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

Засідання парламенту було призначено на 12.00 22 травня. Відповідне розпорядження видав спікер ВРУ.

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запустив процедуру перевиборів без належних на те підстав.

Судячи з усього, він порушив статтю 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. Карається арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади.

А якщо дія спричинила тяжкі наслідки — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

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