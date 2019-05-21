ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

В Україні пройдуть дострокові вибори в Раду: названа дата

113.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський домовився з лідерами фракцій Верховної Ради про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

Про це на брифінгу 21 травня повідомили керівники фракцій після консультацій в Адміністрації президента. Голова держави найближчими днями видасть указ про розпуск парламенту. Дата дострокових виборів — 21 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як стало відомо OBOZREVATEL, під час зустрічі була затверджена модель, за якою пройдуть вибори: введуть суто пропорційну систему із закритими списками, звідки політичні ради зможуть видаляти кандидатів.

Спікер Андрій Парубій скликає позачергове засідання ВР 22 травня, на якому парламентарії будуть голосувати за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема, скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Зеленський зустрічається з главами фракцій

Зеленський зустрічається з главами фракцій

Прес-служба АП

Зеленський пізніше заявив, що головним аргументом для розпуску ВР є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції.

Раніше, на брифінгу після консультацій, Ляшко зазначив, що вибори призначать на 21 липня.

Зі свого боку співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що Зеленський змінами в законодавство запропонував скасувати мажоритарку і знизити прохідний бар'єр до 3%.

Віталій Хомутиннік

Віталій Хомутиннік

"Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести деякі правки, внести короткий законопроект із декількома правками. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга – знизити прохідний бар'єр до 3%", — розповів він журналістам.

Новини
Вибори в Раду: названі партії з найвищими шансами

Голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко додала, що деякі лідери фракцій висловилися на консультаціях про незаконний розпуск парламенту.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

"Але я на цій зустрічі навела правові підстави, що розпуск законний. Не потрібно пересмикувати. Президент має право розпустити, якщо немає коаліції. Намагаються трактувати, що коаліція була, але вона перестала існувати в той момент, коли фракція Радикальної партії вийшла з неї в березні 2016 року", — зазначила вона.

За словами Тимошенко, після указу президента про розпуск Ради парламент не зможе ухвалювати закони.

"З моменту видання указу, згідно зі ст. 85-ю і 90-ю Конституції, парламент не може ухвалювати закони, інші рішення, а може тільки піти на вибори", — додала вона.

Радник президента з юридичних питань Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що вже завтра, 22 травня, може відбутися позачергове засідання Ради.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

"Там відбудеться голосування щодо скасування мажоритарної системи, а також пониження бар'єру з 5% до 3%", — сказав він.

Президент підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів в Україні на 21 липня.

В Україні пройдуть дострокові вибори в Раду: названа дата

Зеленський направив звернення Парубію, про що повідомив у своєму Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін у закон про вибори народних депутатів", – написав він, опублікувавши лист.

Засідання парламенту було призначено на 12.00 22 травня. Відповідне розпорядження видав спікер ВРУ.

В Україні пройдуть дострокові вибори в Раду: названа дата

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запустив процедуру перевиборів без належних на те підстав.

Судячи з усього, він порушив статтю 364 Кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. Карається арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади.

А якщо дія спричинила тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Олег ЛяшкоВолодимир ЗеленськийЮлія ТимошенкоІрина Геращенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
26
Коментарі
161
25
Смішно
78
Цікаво
46
Сумно
25
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Grin Ivan
Grin Ivan
Писец полный. Бандера -Карла,Петлюра Карла ,Махно Карла .И этот Зеленский -карлик 156 см в росте.Ха-ха . При встрече с Путиным ему придётся на табуреточку вставать или смотреть снизу в верх .Ха-ха-ха. В Украинском политукеме один Ключко дубина стоеросовая,остальные -карлы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Вчера на инаугурации ЗЕленский чесал, про открытые списки!! Сегодня на договорняку, уже настаивает на закрытых списках!! Быстро несистёмный, становится системным!!! То ли, ещё будет!! =))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Как сказал Иван Крылов: ,, А вы , друзья, как не садитесь,-всё в музыканты не годитесь!’’
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки