В "Слузі народу" розповіли, чи варто чекати скасування місцевих виборів

В Україні, незважаючи на карантин та пандемію коронавірусу, місцеві вибори відбудуться вже у жовтні 2020 року.

Про це OBOZREVATEL розповів народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін. За його словами, у Конституції прямо зазначено, що голосування має відбутися 25 жовтня, тому ані світова фінансова криза, ані коронавірус ситуацію кардинально не змінять.

"Але обов'язково вони повинні відбутися на новій адміністративно-територіальній основі. Без цього ми прирікаємо країну на ще один виборчий цикл життя у двох паралельних реаліях. Децентралізованої та неефективної країни паралельно. Карантин уже вніс певні корективи, оскільки витрати, як і на багато інших статей бюджету, були скорочені", – наголосив нардеп.

При цьому для фінальної підготовки до виборів у парламенті повинні проголосувати законопроєкт №2653, який надасть можливість закінчити процес децентралізації. Раніше OBOZREVATEL писав, що зараз "Слуга народу" шукає шлях, як можна швидко обійти 16 тисяч правок до закону про "Приват" і розпочати повноцінну роботу.

"Ми вважаємо, що реформу варто закріпити в Конституцію. Але карантин вніс зміни. І якщо раніше ми планували проголосувати все в Раді у кінці березня, то зараз ми проводимо переговори з іншими фракціями. Є ідея винести цей проєкт у другому читанні на голосування 15 квітня. У разі успіху нам доведеться ухвалити закон про райони до кінця червня. Надалі ж зміни ми зможемо вносити не в такі стислі терміни і без проблем проведемо місцеві вибори", – пояснив Віталій Безгін.

Також нардеп зазначив, що у нинішній редакції бюджету на вибори виділено 1 млрд гривень, що вдвічі менше, ніж було раніше. Скільки ж знадобиться на проведення кампанії – сказати поки ніхто не готовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради по 179 округу балотувався колишній комуніст, який змінив кілька партій. Він ішов до парламенту від політсили, на логотипі якої раніше була георгіївська стрічка.

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