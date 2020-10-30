У "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з кризи через рішення КСУ

У партії "Слуга народу" назвали три шляхи виходу з кризи, створеної рішенням Конституційного Суду: добровільна відставка, вуличні протести та ухвалення законопроекту президента України Володимира Зеленського.

Про це сказано в заяві, яку поширила пресслужба партії. Там зазначено, що нинішній склад Конституційного Суду спровокував в Україні глибоку кризу.

"Під загрозою знищення практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Є також проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом і нашою здатністю зберігати внутрішню стабільність, що життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією", – сказано в заяві.

Там підкреслено, що такої ситуації не було б, якби нинішній склад Конституційного Суду керувався у своїй діяльності принципами чесноти, обґрунтованості прийняття рішень, уникав конфлікту інтересів і прагнув захищати Конституцію від незаконних посягань.

Також в "Слузі народу" назвали три шляхи виходу з кризи.

"Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості для відновлення чесноти, професіоналізму і конституційності в діяльності органу. Або доля суддів і їх незначних рішень вирішить вулиця. Або – третій шлях – Верховна Рада ухвалить справедливе і єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроект №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", – відмічено в заяві.

На думку "слуг ", перший шлях є нереалістичним, враховуючи поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створить додаткові ризики для державності. Тому третій шлях виходу з кризи вони назвали безальтернативним.

"Закликаємо всіх відповідальних і проукраїнськи налаштованих народних депутатів України згадати, що Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз", – сказано в заяві.

Як писав OBOZREVATEL:

Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.

Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного суду загрожує національній безпеці країни.

Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.

Зеленський провів термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини такого рішення, а також пообіцяв, що система електронних декларацій буде працювати.