Уруський офіційно прокоментував інформацію про порушення карантину в Туреччині

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський спростував інформацію про те, що нібито потрапив в скандал в Туреччині, порушивши карантинні заходи.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він заявив, що всі факти, опубліковані в ЗМІ, були "абсолютно перекручені".

Уруський сказав, що ніяких інцидентів під час його перебування в Туреччині не відбулося. Він припустив, кому було вигідно поширювати неправдиву інформацію.

"Я думаю, що є цілий ряд політичних сил, яким це вигідно, яких, мабуть, не влаштовує вектор, обраний нашою командою на реформу оборонно-промислового комплексу, на створення дійсно потужного оборонно-промислового комплексу України", – сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський нібито потрапив в скандал у Туреччині, порушивши карантинні заходи. При цьому у відомстві спростували цю інформацію.