Україна запускає процес щодо повернення Криму: в чому суть плану, який Зеленський запропонував Заходу

Україна розпочинає процес щодо деокупації Криму, запускаючи його в рамках нового міжнародного саміту "Кримська платформа". Ідею вже підтримали провідні країни світу, перша зустріч запланована на травень 2021 року.

Росія не коментувала українську ініціативу, проте реакція з'явилася після того, як в окупованому Криму назріла екологічна катастрофа внаслідок браку води: через колишню самоназвану кримську прокурорку Наталю Поклонську тепер натякають, що Москва може і приєднатися до діалогу.

У чому суть Кримської платформи і чи допоможе вона по-справжньому дати старт деокупації українського півострова – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Нова міжнародна ініціатива для переговорів щодо деокупації Криму та повернення його до складу України

Мета формату полягає у підвищенні ефективності міжнародного реагування на окупацію півострова, що досі триває, посиленні міжнародного тиску на Росію, запобіганні подальшим порушенням прав людини та захисту жертв на окупованому півострові

Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, міжпарламентської співпраці та у форматі експертної мережі

Концепцію платформи в ООН ще 23 вересня представив президент України Володимир Зеленський. Тоді ж він запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для повернення Криму

6 жовтня, під час саміту Україна-ЄС, Євросоюз підтвердив готовність приєднатися до "Кримської платформи". Нині це питання погоджують на рівні національних урядів країн Європейського Союзу

Перший саміт запланований на травень 2021 року

Росія окупувала український півострів Крим у березні 2014-го, провівши фейковий референдум про його т.зв. "приєднання до складу Федерації". Увесь цей час на півострові перебували озброєні російські військові в зеленому камуфляжі без будь-яких шевронів, котрих прозвали "зеленими чоловічками".

Спершу президент Володимир Путін категорично заперечував їхню приналежність до РФ, а вже за місяць, у квітні, під час прямої телефонної лінії, визнав: на території Криму у березні дійсно перебували війська російської армії.

Всі 6 років окупації Росія категорично відмовлялася обговорювати питання Криму на будь-яких міжнародних майданчиках чи конференціях. Мовляв, воно закрите, його не існує взагалі.

Ситуація змінилася навесні цього року, коли стало очевидно, що півострів опинився на межі екологічної катастрофи через відсутність води. Підземні річки та прісні водосховища пересохли через теплі зими останніх років та літні посухи.

Питна вода, звісно ще є, але вона йде на потреби військових баз та військової промисловості, а ще для російських туристів. Через це самим кримчанам вже нічого не залишається, тому з початку вересня більшість із них отримує воду лише в певні години на добу.

Замість того, щоб вирішити проблему, Росія вдається до політико-пропагандистських трюків, звинувачуючи в усіх бідах Україну. Хоча за міжнародним правом, яке в Росії також ратифіковане, відповідальність за окуповані території несе винятково країна-агресор. У даному разі – Російська Федерація.

Через колишню самоназвану прокурорку Криму, а нині депутатку Держдуми від путінської партії "Єдина Росія" Наталю Поклонську, Кремль скаржиться на "водний геноцид" в Організацію об’єднаних націй (ООН), а нині пише пости американському бізнесмену Ілону Маску. Мовляв, якщо він хоче відправити експедицію на Марс, то для початку може приїхати до Криму, який через відсутність прісної води теж нагадує сусідню планету.

Тепер Поклонська захотіла розповісти про це і на Кримській платформі.

Складно коментувати подібні заяви Поклонської, бо вона не представляє жодного з офіційних рівнів, пояснила OBOZREVATEL депутатка від партії "Слуга народу" Неллі Яковлєва, заступниця голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. І додала, що таких епатажних заяв з боку Росії буде дедалі більше:

"Як суб'єкта в якому статусі можна запросити Поклонську? Щонайменше, це має бути офіційна заява від Міністерства закордонних справ Росії. А Поклонська займається політичними маніпуляціями. Що ближче до Кримського саміту – то більше Росія розхитуватиме Кримську платформу різними епатажними заявами. У питанні Криму Москва постійно вдаватиметься до різних маніпуляцій. Але Україна надалі має вести свою генеральну лінію і займати однозначну жорстку позицію".

За словами депутатки, Кримська платформа – ініціатива українського Міністерства закордонних справ, бо це сфера, що стосується міжнародної політики. Ідея складається з двох стратегій: одна вже оприлюднена, інша поки що закрита, бо доопрацьовується в Міністерстві з реінтеграції тимчасово-окупованих територій, а також у РНБО.

Заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова вважає, що варто, бо саме Росія несе відповідальність за окупацію Криму та її наслідки. Але водночас визнає: Москва може не погодитися на участь у такому форматі.

Ексголова Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин запевнив в ефірі OBOZREVATEL TV: "Росія відмовиться від Кримської платформи, бо вважає, що "Кримнаш". Це питання для них закрите. Донбас вони хочуть віддати нам на своїх умовах, а про Крим взагалі відмовляються говорити. Проте Україна "винесла" Росію за дужки і почала створювати Кримську платформу без них. Це правильний крок. Ми надалі на різних світових майданчиках доводитимемо, що Крим український і ми повернемо його навіть без участі Росії".

Тільки після того, як президентом Росії припинить бути Володимир Путін – одностайно цю неофіційну тезу озвучують уже 6 років усі авторитетні експерти й політики. Мовляв, поки він залишатиметься при владі – Росія не погодиться віддати Крим за будь-яких умов. А от коли Путін піде і президентський пост очолить хтось інший, новій кремлівській владі доведеться налагоджувати контакт із Заходом і вона буде змушена йти на поступки. В тому числі й щодо Криму.

Це буде складний і довготривалий процес, але, знову ж таки, як стверджують експерти, він уже не за горами.