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Україна вступить в ЄС: Клімкін назвав терміни й умову

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Україна має шанс інтегруватися в Європейський Союз протягом 14-15 років.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі, додавши, що це цілком реально, якщо в найближчі 3-5 років "ми добре попрацюємо".

"Європейські друзі, хто підтримує нашу європейську інтеграцію, думають так само. Якщо ми всі реально попрацюємо, у нас буде шанс вступити в ЄС. Але є шанс, що ми ніколи не встигнемо в останній вагон. Сам ЄС стає все складнішим, більш євроскептичнішим і скептичним щодо розширення. Від того, як ми будемо рухатися в найближчі 3-5 років, буде залежати, потрапимо ми туди чи ні", – впевнений міністр.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Преступности.НЕТ

Він також висловив побоювання, щоб у своїх євроінтеграційних процесах Україна не перетворилася в постачальника робочої сили в ЄС, як рук, так і мізків.

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"Українські мізки потрібні всім. Всі країни ЄС, хоча це і невідомо, і навіть Німеччина, пропонують нам спеціальні угоди. Всі зацікавлені, щоб українців у них було більше. Українців всі люблять, тому що українці – це завжди плюс і ніяких мінусів", – підкреслив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін "підірвав" російські ЗМІ заявою про еміграцію українців.

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Тема
Угода про асоціацію между Україною та ЄС
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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CARGO 100
CARGO 100
"... это вполне реально, если в ближайшие 3-5 лет "мы хорошо поработаем". Еще 5-ть лет, чтобы через 20-ть вступить? Лучше растяните до 10-ти "хорошо поработать" и наверняка через 50-т будите там ...
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Питон Каа
Питон Каа
Раньше сроки были другими...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Наелись уже, на х.. он нужен, хоть сегодня, хоть через 100 рик.
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