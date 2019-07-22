Україна встановила історичний антирекорд щодо явки на вибори в Раду

Україна встановила історичний антирекорд щодо явки на позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Так явка не дотягнула і до 50% і склала 49,8%. Найбільше українців голосували в першому турі парламентських виборів в 1994 році. Тоді явка склала 75,6%.

На позачергових виборах до Верховної Ради не голосували більше 14,7 млн українців. Загальна кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 527 тисяч 744 людини, не прийшли голосувати 14 млн 770 тисяч 894 виборця.

Вибори в Раду ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, до нового складу Верховної Ради України за результатами позачергових виборів 21 липня 2019 роки проходять такі політичні сили, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос" .

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